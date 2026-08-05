El seleccionado Sub 14 de hockey sobre césped de Gualeguaychú obtuvo este martes la clasificación a la final provincial de los Juegos Deportivos Nacionales Evita 2026, tras una destacada actuación en la etapa departamental y zonal desarrollada en las instalaciones del Polideportivo Norte.

El equipo local, conducido por los profesores Daniela Franchini y Joel Laborde, superó inicialmente la instancia departamental frente al combinado de Urdinarrain y posteriormente venció por 3 a 0 a Ceibas en la definición zonal, resultado que garantizó su acceso a la instancia decisiva a nivel entrerriano.

Rumbo a la final provincial

La etapa provincial de hockey sobre césped se disputará los días 17 y 18 de septiembre en la ciudad de Concordia, donde la delegación de Gualeguaychú competirá junto a los clasificados de los demás departamentos de la provincia.

En tanto, las instancias clasificatorias de los Juegos Evita 2026 continuarán durante agosto para las restantes disciplinas:

- Martes 11 de agosto (Urdinarrain): competencias departamentales y zonales de básquet y atletismo.

- Martes 18 de agosto (Larroque): clasificatorios de vóley indoor y beach vóley.

Dentro de la programación general de los Juegos Deportivos Nacionales Evita 2026, la ciudad de Gualeguaychú fue designada como sede oficial para albergar las finales provinciales de Básquet 3x3, Vóley Indoor y Beach Vóley, tanto en la rama masculina como femenina.

Los días 24 y 25 de septiembre, las canchas y recintos deportivos locales recibirán a las delegaciones y deportistas de todo el territorio entrerriano, reafirmando la infraestructura pública y la capacidad operativa de la ciudad para la realización de certámenes deportivos de nivel regional.