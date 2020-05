El Hogar de Ancianos recibió la donación de una cabina sanitaria

La misma fue colocada en la entrada de Ituzaingó 682 con el objetivo de brindar un servicio más de protección a los abuelos residentes y controlar a quienes deben ingresar.

La cabina, es un método más de cuidado ante la presencia del COVID-19, tiene la propiedad de desinfectar en unos segundos a quien la traspasa, que debe girar 360 grados justo en el centro de la misma, levantando los brazos.

Los productos que se usan son sanitizantes, no tóxicos, y no irritan la piel ni los ojos. Es un método más de desinfección, que no reemplaza al lavado de manos, distanciamiento y barbijos.

La Comisión del Hogar agradece por este medio la donación que ayuda a optimizar aún más los cuidados extremos que se llevan adelante en la sede del Hogar.

Una vez más se pone de manifiesto la generosidad y solidaridad de la gente de Gualeguaychú con los abuelos del Hogar. En este caso ayudando a combatir la pandemia, como también la gravísima situación económica que atraviesa la institución y los esfuerzos que se llevan adelante para sostener su funcionamiento.

¡Atención socios!

Debido al aislamiento social obligatorio la Comisión Directiva dejó de salir a cobrar la cuota mensual a sus socios.

Por ese motivo se recuerda la cuenta bancaria y el CBU para aquellos que puedan realizar su aporte mediante sistema Home Banking; incluso para quienes deseen realizar donaciones que tanto se necesitan.

No obstante, se informa que en el mes que se inicia, junio, el colaborador Elias Gonzales hará el reemplazo temporario de los cobradores habituales, hasta se vaya recuperando el habitual funcionamiento mantenido antes de la cuarentena.

La cuenta:

Banco de Entre Ríos, que pertenece a “Pía Unión San Antonio de Padua” para poder depositar o transferir.

-CBU: 3860007201000000764022

-CUIT 30-62325295-3

-CUENTA BERSA 7640