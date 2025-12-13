La inquietud y solidaridad de un grupo de constructores de la ciudad, y el involucramiento del Club Rotary Gualeguaychú y el Club Rotary Gualeguaychú Oeste llevaron a que el Hogar de Ancianos vea su fisionomía modificada para bien.

En julio, los rotarios y trabajadores de la construcción emprendieron la gran tarea de ayudar a mejorar el edificio, ampliar su funcionalidad y hacerlo más accesible para los adultos mayores. Con trabajo voluntario y donaciones consiguieron finalizar las dos primeras partes del proyecto arquitectónico. Ahora, para concluir con los trabajos necesitan 56 mil dólares, según informó a Ahora ElDía la arquitecta María Marta Chichizola.

Al respecto, la profesional contó en Ahora Cero Radio que “nos propusimos hacer lo mejor, sin pensar en costos, había que hacerlo bien, sino iban a ser parches sobre parches, pensamos en algo definitivo, en el aprovechamiento energético, en el confort de las habitaciones. Por eso, necesitamos del apoyo de toda la población”.

En esta misma línea, Gustavo Piccoli de la Comisión Directiva enfatizó que “vemos la necesidad de apelar al voluntariado de Gualeguaychú, es un desafío que sólo se puede hacer si las manos voluntarias se acercan al Hogar con donativos. Se abrió una cuenta bancaria especial para este proyecto, y se buscó una persona que maneje las redes sociales para que se vean los avances de obra de manera transparente. Queremos que el esfuerzo de todas las personas que están ayudando, se pueda ver en el corto plazo. Y que los residentes vean que no dependimos de ninguna institución, sino de una comunidad entera que ayudó”.

Quienes quieran hacer donativos para contribuir con la continuación del proyecto del Hogar de Ancianos, pueden hacerlo a través del alias: HOGAR.CONSTRUYENDO (Razón Social: Pia Union San Antonio). Además, se pueden donar materiales. El contacto del Hogar es el teléfono (03446) 422833.

Los avances de la obra

Hasta el momento, el proyecto alcanzó un avance de obra del 40%. La primera etapa constó en la evaluación de las necesidades del establecimiento y la definición de los objetivos del proyecto, teniendo en cuenta aspectos técnicos, de accesibilidad y la normativa nacional, provincial y local.

En este sentido, la atención se centró en el diseño de un sector específico del edificio de aproximadamente 200 metros cuadrados, en el cual se construyen tres habitaciones con sus correspondientes baños con capacidad para ocho residentes.

Luego, en la segunda etapa se definieron detalles de terminaciones para la cubierta de techos y se realizaron tareas de demolición y construcción de cargas, colocación de zinguería y ductos de ventilación. Se mejoró y corrigió la fijación de la estructura de techos, por lo que se logró una cubierta más segura e impermeable.

También se realizaron tareas de demolición de mamposterías existentes y la construcción de divisiones conforme al diseño planteado para lograr mejorar las dimensiones de los espacios, la circulación, las vías de escape, la ventilación e iluminación natural del sector donde se emplazarán los nuevos dormitorios.

Como se trata de un edificio de más de cien años de antigüedad, los constructores y arquitectos se encontraron con un sin números de intervenciones en paredes parciales y modificaciones que obligaron a realizar tareas de refuerzo y fijación para mejorar la estructura, que tiene que ver con la impermeabilización y terminación de paredes exteriores. De hecho, tuvieron que remover la totalidad del revoque exterior y rehacerlo.

En esta etapa se retiraron las aberturas exteriores, se adaptaron las medidas y ubicación de los vanos, se realizaron las mochetas correspondientes para en etapas posteriores poder fijar y colocar las aberturas correspondientes. En el interior se removieron las puertas, se adaptaron las medidas, la ubicación y se realizaron nuevos dinteles (vigas).

Además, se unificó el nivel de los pisos interiores con el resto del edificio, para eliminar las barreras arquitectónicas que existían, motivo por lo cual se debió rellenar y hacer contrapisos y carpetas nuevas en todas las dependencias intervenidas.

En cuanto a la tercera etapa, los voluntarios lograron avanzar en el tendido y la distribución interna de cañería de cloacas para los baños de las habitaciones. Actualmente están finalizando la instalación de agua, y harán un receso hasta conseguir nuevos fondos.

“La idea es poder conseguir recursos para poder continuar las tareas, desde esta etapa, donde se trabajará en reestablecer la red de gas natural adaptando la existente y se comenzará a ejecutar el tendido nuevo de cañerías, tableros, cajas de la instalación eléctrica, entre otras cuestiones”, manifestaron desde el equipo de Comunicación del proyecto.

Por esto, desde la Comisión Directiva del Hogar y los clubes rotarios hicieron un llamado solidario a la comunidad de Gualeguaychú para poder continuar con los trabajos.

Las etapas siguientes corresponden a la colocación de aberturas, la realización de revoque, revestimiento de interior y cielorraso (Etapa 4); la instalación de los pisos y los artefactos de baños (Etapa 5); y el pintado, terminado y amueblado de las habitaciones (Etapa 6).

Por otro lado, se encuentran gestionando una autorización municipal para intervenir la fachada sobre calle 9 de julio, dado que el frente está protegido por la Ordenanza de Patrimonio Histórico. Debido al deterioro significativo del edificio, existe riesgo de desprendimiento de molduras hacia la vía pública, por lo que se presentó una nota con una propuesta que mantiene la estética con el estilo arquitectónico inicial del establecimiento, pero adaptado a la ejecución y los materiales a las tecnologías constructivas actuales.

Además, se solicitó la conformación de una instancia de trabajo en conjunto que permita consensuar lineamientos de intervenciones futuras.