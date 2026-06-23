Este viernes 26 de junio se realizará un encuentro abierto de oración y música para conmemorar el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, una fecha dedicada a la concientización y reflexión sobre esta problemática.

La actividad es organizada por el Hogar de Cristo Gualeguaychú y está pensada como un espacio para “reflexionar y acompañar la vida de quienes luchan cada día por salir adelante”, según indicaron en la convocatoria difundida por sus redes sociales.

El encuentro tendrá lugar a las 19 horas en el Salón Guardería Nazareth, ubicado en Belgrano 736. Entre las propuestas previstas se destaca la participación especial del grupo católico Sinodal, que acompañará la jornada con música.

Además, desde la organización informaron que, una vez finalizada la actividad principal, se compartirá un guiso preparado por un grupo de cursillistas.

La convocatoria también contará con la presencia del obispo Héctor Zordán, quien acompañará el encuentro.