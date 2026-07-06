Un hombre de 47 años fue hallado en la madrugada del domingo con lesiones de gravedad, presuntamente como consecuencia de una agresión física.

En el lugar se solicitó la presencia de una ambulancia que trasladó a la víctima al hospital local. Tras la realización de los estudios médicos inmediatos, el profesional de guardia informó que el hombre presentaba un traumatismo de cráneo con fractura de parietal derecho y hemorragia intracraneal, por lo que fue internado en la Unidad de Terapia Intensiva.

Pasado el mediodía de este lunes, desde el Hospital Centenario informaron a Ahora ElDía que el paciente continúa en estado crítico en la Terapia Intensiva, y su pronóstico es reservado.

Recordemos que por el supuesto delito de lesiones graves, la justicia ordenó la detención del agresor, un joven de 20 años, que fue capturado y permanece detenido en la Jefatura Departamental.