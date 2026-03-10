Un violento episodio ocurrido la noche del miércoles 28 de enero en el establecimiento rural “Los Ceibos”, ubicado en el kilómetro 2 de la ex Ruta 46 en Villa Paranacito, mantuvo en vilo durante casi una hora a dos familias que residen en el lugar. Un hombre de 48 años irrumpió en las viviendas del predio, mantuvo a las víctimas bajo amenazas, las encerró en un baño e intentó provocar incendios en ambas casas.

El hecho comenzó en la vivienda del capataz del campo. El trabajador, de 36 años, había llegado al lugar cuatro meses antes junto a su pareja para desempeñarse como puestero. Según se reconstruyó posteriormente, mientras la pareja cenaba un hombre ingresó de manera violenta tras patear la puerta de la casa.

El intruso se encontraba alterado y aseguró que lo estaban persiguiendo. También afirmó que tenía un arma de fuego oculta bajo unos trapos que envolvían una de sus manos. En ese contexto, pidió que lo ocultaran y que avisaran a la Policía. Ante la falta de señal telefónica en el lugar, la pareja del puestero salió de la vivienda con la excusa de dirigirse hasta la ruta para dar aviso a las autoridades.

Sin embargo, la mujer se dirigió primero hacia la otra casa del establecimiento, ubicada a unos 50 metros, donde vive otro puestero de 25 años junto a su esposa y sus dos hijos, de 17 y 13 años. Mientras tanto, el capataz permaneció dentro de su casa junto al intruso, quien se mantuvo durante varios minutos parado junto a la puerta, observando hacia el exterior.

Con el correr del tiempo, la situación se volvió aún más tensa. El hombre cambió abruptamente su actitud y obligó al puestero a encerrarse en el baño. Luego intentó prender fuego distintos elementos de la vivienda, entre ellos una cama de madera, el colchón y prendas de vestir.

Los gritos de la víctima hicieron que el agresor abriera nuevamente la puerta del baño. En ese momento lo tomó del cuello y lo obligó a salir de la casa para dirigirse hacia la segunda vivienda del establecimiento, donde ya se encontraban su pareja y la otra familia.

Siempre bajo la amenaza de una supuesta arma de fuego escondida bajo los trapos que cubrían su mano, ambos caminaron hasta la otra casa. Al llegar, el hombre comenzó a patear la puerta hasta que finalmente le abrieron. Una vez dentro, obligó a las dos mujeres y a los menores a encerrarse en el baño.

Luego exigió al dueño de la vivienda que abriera la garrafa de gas mientras él intentaba iniciar un incendio utilizando una silla de madera, una mesa y la cortina de una ventana.

Después de varios minutos de extrema tensión, el agresor hizo salir a todos hacia el patio mientras continuaba provocando destrozos dentro de la vivienda. Fue entonces cuando los dos hombres decidieron enfrentarlo para evitar que la situación escalara aún más.

Ambos comenzaron a forcejear con el intruso dentro del baño y lograron reducirlo. Al mismo tiempo, las dos mujeres escaparon junto a los adolescentes hacia la tranquera del campo, donde ya había llegado un móvil policial.

Los efectivos ingresaron al lugar y procedieron a detener al hombre de 48 años. El caso quedó en manos del fiscal de Islas del Ibicuy, Gastón Popelka, quien tomó declaración al acusado y solicitó información al Registro Nacional de Reincidencia.

De acuerdo con esos datos, el detenido tiene antecedentes penales: en 2014 fue condenado a ocho años y seis meses de prisión por un homicidio. Además, en diciembre pasado había recuperado la libertad tras cumplir otra pena de poco más de un año por tenencia de estupefacientes. El hombre está domiciliado en el Delta de Tigre.

Con esos antecedentes, la Justicia dispuso inicialmente una prisión preventiva por 40 días. Al vencerse ese plazo, se realizó en Gualeguaychú la audiencia de elevación de la causa a juicio y se debatió la continuidad de la medida.

La jueza de Garantías Natalia Céspedes valoró la celeridad de la investigación y resolvió prorrogar la prisión preventiva por 30 días más, plazo que se extenderá hasta el 7 de abril. El acusado permanece alojado en la Unidad Penal N°9.

La Fiscalía lo imputó por violación de domicilio en dos hechos, daños, amenazas, privación ilegítima de la libertad en dos hechos, coacción en dos hechos e incendio en dos hechos, todo en un contexto de violencia de género.

El expediente fue remitido ahora a la Oficina de Gestión de Audiencias del Tribunal de Juicios de Gualeguaychú, que deberá fijar la fecha del debate oral en los próximos meses.