El juez de Garantías de Gualeguaychú, Ignacio Telenta, dictó este viernes 90 días de prisión preventiva para Hernán Morales, de 29 años, por el crimen de Raúl Scherer ocurrido en la madrugada del último domingo en el paraje Las Mercedes, en la zona rural de Larroque.

Telenta hizo lugar al pedido de la fiscal Emilce Rivollier y del querellante, a cargo del abogado Alfio Gette, para disponer la prisión preventiva a cumplirse en la Unidad Penal 9 de El Potrero, Gualeguaychú.

Pedido rechazado

El defensor oficial solicitó que la preventiva se cumpla en forma domiciliaria en un centro de rehabilitación en Zárate, pedido que fue rechazado por el magistrado.

Por otra parte, el joven Morales fue trasladado nuevamente al hospital Centenario porque manifestó que se sentía descompuesto. Antes, lo había revisado el médico policial Marcelo Benetti, quien indicó que el imputado estaba “ubicado en tiempo y espacio”.

Morales fue imputado por el delito de “homicidio agravado por el uso de arma de fuego”, conforme a los artículos 79 y 41 bis del Código Penal.

“Primero se lo imputó por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Posterior a eso se celebró audiencia para ver cuál es la situación procesal de él. Yo pedí la prisión preventiva por el plazo de 90 días y fue otorgada por el juez Ignacio Telenta”, explicó la representante del Ministerio Público Fiscal.

Puede interesarte

Rivollier destacó que el magistrado consideró que los fundamentos presentados “eran correctos y proporcionados” en relación al delito que se investiga.

Los hechos

La tragedia ocurrió alrededor de las 4 de la madrugada del domingo en Las Mercedes, a 45 kilómetros de Gualeguaychú, durante una reunión familiar que celebraba un cumpleaños y una jubilación.

Según el parte oficial, Morales habría protagonizado disturbios dentro del domicilio, lo que derivó en su expulsión del lugar por parte de los anfitriones. Minutos después, el acusado regresó armado con una escopeta y efectuó varios disparos contra el grupo de personas reunidas.

Uno de los proyectiles impactó en Raúl Alfredo Scherer, quien fue trasladado por su hijo al Hospital “San Isidro Labrador” de Larroque, donde falleció poco después. El parte médico confirmó que la causa de muerte fue “shock hipovolémico hemorrágico y falla renal multiorgánica”, consecuencia de una “herida de arma de fuego en la zona inguinal derecha”.

Morales fue interceptado por un móvil policial cuando era trasladado por su padre al hospital, presentando lesiones cuyas circunstancias aún están siendo investigadas.

La Policía Científica secuestró en el lugar una escopeta, una carabina calibre 22, varias vainas servidas y un teléfono celular. Además, se tomaron declaraciones testimoniales a todos los presentes durante el hecho.

Fuente: Ahora