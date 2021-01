El Hospital alertó que estamos "en el peor momento desde que comenzó la pandemia"

"Desde el Hospital Centenario se mantiene una fuerte preocupación frente a esta realidad y la falta de responsabilidad de cada uno de los vecinos de nuestra ciudad para cuidarse y cuidar principalmente a nuestro personal de salud", sentenciaron.

En este sentido, el infectólogo Ignacio Bourlot manifestó que “sabemos que solo estuvimos en esta situación la semana previa a que se declare el ASPO en nuestra ciudad en el mes de agosto. Y estimamos que actualmente estamos en el promedio de 39-40 casos por día cuando hace dos semanas dicho promedio era de 24 por día”.

curva de contagios.jpg

Por su parte, el director del nosocomio Eduardo Elías expresó que “la cantidad de consultas que hoy tenemos en la guardia febriles del Hospital supera a la cantidad de consultas diarias y semanales que teníamos en agosto", y consideró que "esto significa que es cuestión de tiempo para que el Hospital vuelva a estar en una situación crítica en relación a la ocupación de camas”.

consultas febriles.jpg

“Es un error pensar que la pandemia terminó. Es un error creer que la acción de cada uno de nosotros no tiene impacto sobre otros. Es un error hacer lo que no debemos hacer. ¿O acaso no nos importa? Sabemos que no les gusta lo que están leyendo, y tampoco nos gusta lo que estamos diciendo, pero es nuestra realidad.”, sentenció.

Y concluyó: “usá el tapabocas, lavate las manos y mantené la distancia. Esta situación no es para que se salven los que puedan, sino para que entre todos podamos asumir con responsabilidad nuestra nueva normalidad”.