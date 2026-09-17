A través de un comunicado, el Hospital Centenario recordó a la comunidad que “la obtención de turnos para las prestaciones brindadas por la institución es gratuita y se realiza exclusivamente a través de los canales oficiales habilitados por el Hospital”.

El mensaje surge a raíz de que desde el nosocomio advirtieron “la existencia de personas que ofrecen gestionar turnos para terceros a cambio de un pago”.



“El Hospital Centenario no autoriza, reconoce ni avala a gestores o intermediarios particulares para la obtención de turnos, por lo que se recomienda a la comunidad no efectuar pagos ni entregar dinero a terceros con ese propósito”, ratificaron.

E indicaron que “la gestión de un turno puede ser realizada por la persona que recibirá la prestación o por un familiar, sin necesidad de recurrir a intermediarios”.

¿Cómo solicitar un turno?



Los usuarios de Gualeguaychú y Pueblo Belgrano deben gestionarlo de manera presencial, de 6:00 a 19:00 horas, en las turneras ubicadas en el ingreso del Hospital por calle Urquiza.

Para la gestión deberá presentarse el DNI o una fotocopia del DNI del paciente. No se admitirán fotografías del documento exhibidas desde teléfonos celulares.

Aquellos usuarios que no residen en Gualeguaychú o Pueblo Bel-grano, podrán solicitar su turno a través de WhatsApp al 3446-241112.

En cuanto a los turnos para especialidades, requieren derivación médica. Deberá contarse previamente con la correspondiente indicación o derivación profesional.

A tal efecto, se recomienda realizar la consulta inicial con un médico clínico en el CAPS más cercano a su domicilio.

Qué hacer si no puedo concurrir al turno



En caso de no poder asistir al turno otorgado, se solicita comunicarlo con la mayor anticipación posible, a fin de permitir que ese turno pueda ser asignado a otro usuario.

La comunicación podrá realizarse vía WhatsApp a los siguientes números: 3446-241111 o 3446-663676.

Finalmente, el Hospital Centenario recordó que “ningún usuario debe abonar suma alguna para obtener un turno y recomienda utilizar únicamente los canales oficiales de comunicación y atención”.