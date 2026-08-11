Con la puesta en marcha del Sistema Integral de Gestión y Administración de Personal (Sigap) en el hospital Centenario de Gualeguaychú avanza la incorporación progresiva de esta herramienta en hospitales y centros de atención primaria de toda la provincia. El establecimiento, principal centro de referencia de la zona, cuenta con una planta de más de 700 trabajadores.

Con la participación de autoridades provinciales, autoridades del establecimiento, trabajadores y representantes gremiales, se realizó en Gualeguaychú una jornada centrada en la implementación del Sigap Salud. De la actividad participaron el secretario de Trabajo, Mariano Camoirano; la directora del Hospital Centenario, Andrea Martins; el jefe del Departamento de Personal de Salud, Ricardo Escobar; y la integrante del área de docencia, Daiana Bianchini.

Durante el encuentro se explicó el funcionamiento y los alcances del sistema, que permite digitalizar gestiones y concentrar en un mismo entorno el legajo, las licencias, los haberes y otros datos personales de cada trabajador. Además, el Sigap aporta registros confiables y criterios comunes para la administración de los recursos humanos, en línea con los estándares que se busca aplicar en todo el sistema de salud provincial.

Al respecto, Camoirano remarcó que "esta transformación responde a una línea de trabajo que impulsa el gobernador Rogelio Frigerio y que llevamos adelante junto al ministro Manuel Troncoso y el ministro de Salud, Daniel Blanzaco. Es un cambio concreto en la forma de gestionar, con una administración más moderna, ordenada y transparente".

La implementación del Sigap Salud en el hospital Centenario se enmarca en un proceso más amplio de modernización de la gestión pública que el Gobierno de Entre Ríos lleva adelante en el sector salud, con el objetivo de ordenar la información del personal y facilitar trámites tanto para los equipos de conducción como para los propios trabajadores.