El nuevo modelo también incorpora un sistema logístico integral con trazabilidad completa de los insumos, desde su ingreso al depósito central hasta su distribución en los hospitales. A través de herramientas informáticas, se podrá monitorear en tiempo real el stock y las fechas de vencimiento, con el objetivo de evitar faltantes y reducir pérdidas.

La implementación de la estrategia será gradual. En esta primera etapa, comenzará a funcionar en los hospitales Materno Infantil San Roque y San Martín de Paraná, Centenario de Gualeguaychú, Delicia Concepción Masvernat de Concordia y Justo José de Urquiza de Concepción del Uruguay. En tanto, en los próximos años se incorporarán progresivamente a los demás establecimientos con mayor volumen de gestión de medicamentos en la provincia.

En este marco, este jueves se desarrolló una jornada de formación en el Mirador TEC, que estuvo encabezada por el ministro de Salud de Entre Ríos, Daniel Blanzaco, junto al director general de Recursos Materiales Hospitalarios y CAPS, Santiago Romero Ayala, y representantes del Grupo Logístico Andreani (empresa adjudicada en la licitación para llevar adelante la operatoria logística). Allí, participaron autoridades y equipos técnicos de los hospitales citados.

Previo al inicio de la capacitación específica en procesos y sistemas informáticos, a cargo del equipo de Andreani, las autoridades entregaron computadoras, en comodato, a cada hospital para las tareas en Farmacia, y dos al Comité de Farmacia y Terapéutica del Ministerio de Salud. Asimismo, en el encuentro hubo una mesa técnica con distintas áreas.