Según informaron desde la institución, la atención se brinda diariamente, con turnos programados desde las 7:30, y el servicio cuenta además con guardia pasiva durante los fines de semana, garantizando la cobertura ante urgencias y demandas agudas.

El equipo de profesionales abarca distintas áreas y subespecialidades de la odontología, entre ellas Odontopediatría y prevención, Operatoria Dental, Endodoncia, Periodoncia, Cirugía Dentomaxilar, Estomatología y atención de pacientes con discapacidad. Esta diversidad permite abordar distintas necesidades de salud bucal y acompañar a los pacientes en las diferentes etapas de atención.

El trabajo no se limita a la consulta y al tratamiento. El equipo desarrolla además distintas acciones de prevención y promoción de la salud, entre ellas campañas de prevención del cáncer oral, charlas sobre salud bucal y actividades destinadas a escuelas y espacios públicos.

La capacitación permanente también forma parte de la tarea cotidiana del servicio, que organiza y participa en cursos y espacios de formación para mantener actualizados los conocimientos y fortalecer las prácticas profesionales.

Con especialistas en las distintas áreas, equipamiento moderno y el acompañamiento del personal de enfermería, el Servicio de Odontología del Hospital Centenario continúa consolidando una atención que combina profesionalismo, prevención y compromiso con la comunidad.

En este Día del Odontólogo, desde el Hospital Centenario reconocieron y agradecieron especialmente a todos los profesionales que forman parte del servicio y que, con su trabajo diario, contribuyen al cuidado de la salud bucal de la comunidad.