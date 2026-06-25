Cada 25 de junio se conmemora el Día del Otorrinolaringólogo, una fecha que pone en valor la labor de los profesionales dedicados al diagnóstico, tratamiento y seguimiento de enfermedades que afectan el oído, la nariz, la garganta, la voz y diversas estructuras de la cabeza y el cuello. En el Hospital Centenario, esta especialidad cumple un rol fundamental en la atención de pacientes de todas las edades, abordando patologías frecuentes que impactan directamente en la comunicación, el descanso y la calidad de vida de las personas.

El servicio de Otorrinolaringología del hospital brinda atención en consultorios externos y también participa en la asistencia de pacientes que requieren evaluación en el marco de guardias y urgencias relacionadas con problemas de oído, nariz o garganta. Los especialistas realizan una valoración integral de cada caso, indagando sobre los síntomas, efectuando el examen físico correspondiente y solicitando estudios complementarios, como audiometrías u otros controles específicos, cuando la situación lo requiere.

El médico otorrinolaringólogo Rodrigo Sosa explicó que la especialidad atiende tanto a niños como a adultos y destacó la trayectoria que posee el Hospital Centenario en el abordaje de patologías otorrinolaringológicas pediátricas.

Entre las enfermedades más frecuentes que reciben tratamiento se encuentran las infecciones de oído, la disminución de la audición, el vértigo y otros trastornos del equilibrio, las rinitis y alergias nasales, la sinusitis, las amigdalitis y faringitis, además de problemas vinculados al crecimiento de las adenoides y amígdalas, especialmente comunes durante la infancia.

También forman parte de las consultas habituales los ronquidos, las dificultades para respirar por la nariz y las alteraciones de la voz, como las laringitis o la disfonía persistente.

Desde el servicio recomiendan consultar con un especialista ante la presencia de síntomas como dolor de oído o sensación de oído tapado, pérdida auditiva, zumbidos, mareos o episodios en los que la persona percibe que “todo gira” a su alrededor. Asimismo, resultan motivos de consulta los sangrados nasales frecuentes, la congestión nasal prolongada, el dolor de garganta recurrente, la dificultad para tragar, los ronquidos intensos, las pausas respiratorias durante el sueño y los cambios en la voz que persisten en el tiempo.

En el Día del Otorrinolaringólogo, el Hospital Centenario reconoce el compromiso y la dedicación de estos profesionales, cuyo trabajo diario permite detectar enfermedades de manera temprana, aliviar síntomas y mejorar significativamente la salud y el bienestar de pacientes de toda la región.