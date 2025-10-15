El Hospital Centenario obtuvo la certificación de compromiso con la calidad (nivel inicial) en el marco de la implementación de la herramienta de autoevaluación de buenas prácticas para la mejora de la calidad en los servicios de salud, de acuerdo con la Resolución N° 1744/21 APN-MS .

Esta propuesta forma parte integral de la Estrategia Nacional para la Mejora de la Calidad y Seguridad de la Atención Sanitaria (Mcsas) en efectores con y sin internación del sistema público de salud, enmarcada en los procesos priorizados del Programa Sumar +.

El proceso priorizado busca dar apoyo y continuidad al Plan de Calidad y propone un camino de mejora para los establecimientos de salud a través del cumplimiento de Buenas Prácticas Para la Calidad y Seguridad de la Atención, la capacitación de los equipos y la autoevaluación para la mejora continua.

Al respecto, la directora Andrea Martins expresó: "Nos enorgullece esta distinción y nos impulsa a seguir creciendo en cada uno de los procesos para mejorar la atención".