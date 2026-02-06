Del 2 al 8 de febrero se conmemora la Semana de Concientización sobre la Sonda de Alimentación, con el objetivo de informar y promover el uso adecuado de este recurso médico, fundamental para garantizar una correcta nutrición en personas que no pueden alimentarse por vía oral de manera segura o eficiente.

La licenciada en Nutrición del Hospital Centenario, Patricia Olivera, explicó que la alimentación a través de sonda se indica en pacientes que presentan dificultades para ingerir alimentos por vía oral y destacó que se trata de un soporte esencial para la vida. Además, remarcó que su correcta implementación requiere una evaluación clínica integral, con indicaciones acordes a cada caso y un seguimiento permanente.

Según detalló la especialista, este método utiliza sondas médicas y dispositivos específicos, como bombas de alimentación, que permiten administrar nutrientes directamente al estómago o al intestino. Su uso puede responder a enfermedades o intervenciones quirúrgicas que impiden la deglución de forma temporal o permanente.

Olivera señaló que la alimentación por sonda puede emplearse como solución nutricional transitoria en afecciones agudas o como tratamiento a largo plazo en patologías crónicas. También indicó que se aplica en pacientes de todas las edades, desde recién nacidos prematuros hasta adultos mayores, tanto en ámbitos hospitalarios como en cuidados domiciliarios.

La Semana de Concientización busca además visibilizar la importancia del acompañamiento familiar y del acceso a información clara sobre el manejo de la sonda de alimentación, tanto en instituciones de salud como en el hogar. Desde el ámbito sanitario remarcan que una correcta capacitación contribuye a prevenir complicaciones y a mejorar la calidad de vida de los pacientes que requieren este tipo de soporte nutricional.