Uno de los equipos se encuentra ubicado en el edificio central, debajo de la escalera y frente al área de Seguridad. El segundo DEA está instalado junto a la turnera del nuevo edificio del Hospital Centenario, permitiendo una rápida accesibilidad tanto para el personal como para los usuarios.

Desde diciembre de 2025, el Área de Gestión de Riesgo y Bioseguridad, en articulación con la enfermera Salomé Horst y el enfermero Maximiliano Silva, iniciaron un plan de capacitaciones destinado a las y los trabajadores del hospital.

Estas instancias formativas continuarán desarrollándose de manera progresiva e incluyen no solo a médicos y enfermeros, sino también a personal de seguridad, camilleros, mucamas, administrativos y demás áreas de la institución.

La incorporación de DEA representa un avance fundamental en materia de seguridad y atención sanitaria. Estos dispositivos permiten actuar de forma inmediata ante un paro cardíaco, aumentando significativamente las posibilidades de sobrevida hasta la llegada de un equipo médico especializado.

Su uso temprano, combinado con maniobras de RCP, puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

De esta manera, el Hospital Centenario continúa fortaleciendo sus protocolos de emergencia, apostando a la capacitación continua y a la incorporación de tecnología que contribuya a una atención más segura para toda la comunidad.