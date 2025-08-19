Este martes en la Sala de Neonatología del Hospital Centenario, el equipo directivo junto al personal de salud, integrantes de Capullos y el gerente regional del Banco Galicia, recibieron la donación del nuevo equipamiento: una servocuna y dos laringoscopios, valuados en unos 15 millones de pesos.

Al respecto, el Director del Hospital Centenario Dr. Jorge Montiel destacó que “estamos muy contentos de recibir este tipo de equipamiento nuevo, donado por la Fundación del Banco Galicia a través de Capullos, que se mueven día a día para ayudarnos a renovar la tecnología y el equipamiento. Estamos muy agradecidos, en un contexto económico complicado recibir este tipo de ayudas nos da una alegría enorme para poder trabajar cada día mejor y brindarle un servicio de excelencia a los más chiquitos”.

Por su parte, la jefa de neonatología Dra. María Inés Roldán explicó que el nuevo equipamiento se trata de una servocuna, “es como una incubadora abierta que generalmente se utiliza para los bebés que pesan más de tres kilos, se colocan en la sala de Neonatología o en la Sala de Recepción”.

Además, detalló que “el Hospital Centenario tiene unos 800 nacimientos anuales, los cuales pasan por las servocunas para el primer examen físico, se mide la temperatura, la oxigenación, etc. Si el bebé nace vigoroso y en buenas condiciones va con su mamá, y si tiene algún problema transitorio o más grave pasa por Neonatología”.

Por otra parte, también se recibieron dos laringoscopios que se usan para entubar a los recién nacidos que requieran internación en la terapia intensiva.

Finalmente, el gerente regional del Banco Galicia Gerónimo Belluzzo manifestó su alegría “porque logramos concretar esta donación muy importante, gracias a un trabajo articulado con las autoridades del Hospital y de Capullos, que nos comentaron las necesidades más urgentes“.

De esta manera, gracias al vínculo afianzado con la comunidad, el Hospital Centenario sigue mejorando su equipamiento para la atención de la salud.