El Hospital Centenario de Gualeguaychú llevó adelante este jueves el último Ateneo de 2026, una instancia de formación e intercambio profesional organizada por el Comité de Docencia e Investigación de la institución.

En esta oportunidad, el encuentro abordó el tema “Más allá del VIH: citomegalovirus como desafío diagnóstico en el paciente inmunocomprometido”, con una exposición a cargo de la Dra. Brotzman Maillén.

La actividad se desarrolló en el Auditorio y contó con modalidad presencial y virtual, convocando a profesionales de la salud del Centenario y de otras instituciones.

Durante la jornada se propuso profundizar en el abordaje del citomegalovirus y los desafíos que presenta su diagnóstico en pacientes inmunocomprometidos, promoviendo la actualización de conocimientos y el intercambio de experiencias entre los participantes.

Con este encuentro, el Comité de Docencia e Investigación dio cierre al ciclo de Ateneos 2026, reafirmando el compromiso del Hospital Centenario con la capacitación continua, la actualización científica y la generación de espacios de intercambio que contribuyan a fortalecer la calidad de atención.