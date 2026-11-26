El Hospital Centenario realizó el último Ateneo del año con una exposición sobre citomegalovirus
El Hospital Centenario de Gualeguaychú llevó adelante este jueves el último Ateneo de 2026, una instancia de formación e intercambio profesional organizada por el Comité de Docencia e Investigación de la institución.
En esta oportunidad, el encuentro abordó el tema “Más allá del VIH: citomegalovirus como desafío diagnóstico en el paciente inmunocomprometido”, con una exposición a cargo de la Dra. Brotzman Maillén.
La actividad se desarrolló en el Auditorio y contó con modalidad presencial y virtual, convocando a profesionales de la salud del Centenario y de otras instituciones.
Durante la jornada se propuso profundizar en el abordaje del citomegalovirus y los desafíos que presenta su diagnóstico en pacientes inmunocomprometidos, promoviendo la actualización de conocimientos y el intercambio de experiencias entre los participantes.
Con este encuentro, el Comité de Docencia e Investigación dio cierre al ciclo de Ateneos 2026, reafirmando el compromiso del Hospital Centenario con la capacitación continua, la actualización científica y la generación de espacios de intercambio que contribuyan a fortalecer la calidad de atención.