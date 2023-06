La provincia, a través del Ministerio de Salud, destinó cuatro computadoras al Hospital Centenario con el objetivo de promover la implementación del sistema Salud Digital Entre Ríos (Sader), brindando las herramientas que facilitan el registro de las prácticas.

El Ministerio de Salud de Entre Ríos informó que avanza en la distribución de equipamiento informático a hospitales y centros de salud de toda la provincia en el marco del proyecto de Salud Digital. Los equipos provistos, suministrados desde Nación, son destinados a la realización de acciones inherentes a la implementación de la Historia Clínica Digital y su circuito en los hospitales y centros atención primaria, para garantizar el derecho a la salud de la comunidad.

De este modo, resaltaron que ya han entregado 89 computadoras all in one a establecimientos de 14 departamentos, y en los próximos días entregarán otras 13 en los departamentos restantes.

Asimismo, teniendo presente que la entrega de estas computadoras tiene como objetivo modernizar el equipamiento disponible en los establecimientos para facilitar el registro de las prácticas realizadas por cada efector en el sistema informático, de forma complementaria, resaltaron que la cartera viene capacitando a los equipos de salud en la utilización de herramientas digitales.