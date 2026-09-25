El intendente Mauricio Davico acompañó este viernes la entrega de una nueva ambulancia de mediana complejidad al Hospital Centenario, junto al ministro de Salud de Entre Ríos, Daniel Blanzaco; la directora del hospital, Andrea Martins; el jefe de Gabinete, Luciano Garro; y el secretario de Gobierno y Modernización, Manuel Olalde.

“Venimos trabajando en conjunto con Andrea y haciendo las gestiones con el gobernador y con el ministro. Todo este trabajo se viene haciendo de manera articulada y la verdad es que el ministro siempre responde”, destacó Davico durante la presentación de la unidad.

La nueva ambulancia, una Citroën Jumpy modelo 2026, será utilizada para el traslado de pacientes de mediana complejidad, tanto dentro de la ciudad como hacia distintos puntos de la provincia.

Martins remarcó la importancia de la renovación del parque automotor del hospital. “En un año de gestión se entregaron tres ambulancias, dos de alta complejidad y esta de mediana complejidad, que es un hito histórico”, señaló.

Por su parte, Blanzaco destacó el trabajo desarrollado durante el último año y explicó que las nuevas unidades permiten actualizar la disponibilidad de móviles para los traslados. Además, mencionó los avances en las obras previstas para el Hospital Centenario.

En ese marco, se informó que en las próximas semanas se avanzará con el proceso licitatorio para obras en el entorno del Hospital, con una inversión estimada en $500 millones. Los trabajos contemplan intervenciones en las veredas y sectores peatonales de la zona, respetando el arbolado y las características del lugar.

Durante la conferencia, también se repasaron otras incorporaciones realizadas en materia de equipamiento. Martins explicó que el Hospital recibió, mediante gestiones realizadas ante Nación y la Provincia, equipamiento para diagnóstico por imágenes, entre ellos un aparato de rayos portátil, un ecógrafo y un equipo para estudios Doppler.

Estas incorporaciones permitieron avanzar en la refuncionalización del antiguo sector de Rayos, mientras continúan funcionando servicios en los dos edificios hospitalarios.

Además, se trabaja en el proyecto para instalar un ascensor exterior sobre calle Urquiza, destinado a facilitar el acceso de pacientes con movilidad reducida. La iniciativa será financiada por la Cooperadora del Hospital y ya cuenta con las aprobaciones del Municipio y del Ministerio de Salud de Entre Ríos para avanzar hacia su ejecución.