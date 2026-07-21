Este lunes en el Hospital Centenario, socios y directivos del Rotary Club Gualeguaychú hicieron entrega de un nuevo Carro de Paro y un tubo de oxígeno para traslado. El equipamiento será destinado a la Sala F.

La entrega fue posible gracias al trabajo solidario del Rotary Club Gualeguaychú, que permanentemente colabora con la institución sanitaria. Además del carro de paro, la donación incluyó un tubo de oxígeno para traslado, destinado a fortalecer la atención de los pacientes que requieren asistencia durante su movilidad dentro del hospital.

Desde el Rotary destacaron que eligieron realizar esta donación al Hospital Centenario porque consideran que el equipamiento tendrá un impacto directo en la atención de la comunidad y expresaron su voluntad de continuar acompañando a la institución en futuros proyectos. Además, su presidenta Aldana Gusmeroli Cis valoró el apoyo de toda la comunidad en los distintos eventos realizado para recaudar fondos, que hacen posible este tipo de donaciones.

Por su parte, el coordinador médico del Hospital Centenario, Dr. Federico Gini Cambaceres, agradeció el gesto solidario de la institución y destacó el valor que tendrá este nuevo recurso para el trabajo diario de los equipos de salud. Asimismo, informó que el carro de paro será instalado en la Sala F, donde permitirá optimizar la respuesta ante eventuales emergencias.

Recordemos que la Sala F, recientemente reacondicionada en el nuevo edificio, cuenta con 20 camas destinadas a la internación de pacientes quirúrgicos y constituye un espacio fundamental dentro del hospital. Allí se alojan pacientes con patologías agudas que ingresan a través de la Guardia, personas en recuperación de intervenciones quirúrgicas y usuarios de los servicios de Cirugía General, Urología, Traumatología y Neurocirugía.

El profesional explicó que un carro de paro reúne en un solo lugar la medicación, los insumos y el equipamiento indispensable para actuar frente a una urgencia médica, permitiendo que todo el material necesario llegue de manera inmediata junto al paciente. Esto posibilita una intervención rápida y organizada por parte del equipo de salud, reduciendo los tiempos de respuesta en situaciones críticas y favoreciendo una atención más segura y eficiente.