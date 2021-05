El Hospital Masvernat no tiene más camas de pacientes críticos y derivó otras patologías

Según detalló el Jefe de Terapia intensiva, el Hospital cuenta ahora con 3 salas destinadas a pacientes de Coronavirus: "Comenzamos la pandemia con 12 camas en la sala de URAC, después se complicó la situación y destinamos otras 4 de lo que antes era la antigua unidad coronaria y actualmente se usa para URAC. Ahora, con este nuevo aumento de casos y más complejos, sumamos una tercera sala con 5 camas de igual complejidad y para pacientes con coronavirus y trasladamos a los pacientes no covid a otros centros de Salud", explicó. "O sea que vamos a tener 21 camas, pero por ahora sólo 5 disponibles. No hay más", afirmó.

En ese sentido, Dodorico adelantó que seguramente en el parte epidemiológico del Masvernat que se verá reducido el porcentaje de ocupación de camas críticas - que ayer fue del 92,8 % - "pero debe quedar en claro que no es porque haya menos pacientes de gravedad, sino, porque hay 5 nuevas camas disponibles", remarcó. Y agregó al respecto que todavía se está llevando a cabo el traslado de pacientes no COVID, pero en la transcurso del día ya estarán esas camas operativas. "La situación está muy complicada y por lo que vemos no se va a modificar", agregó.

En cuanto a la confirmación de que la cepa Manaos circula ahora en la ciudad, Dodorico aseguró que ya tenían fuerte sospechas de ello por la manera en que fueron evolucionado algunos pacientes. "En la primera ola los afectados no se habían complicado tanto como ahora ante igual sintomatología. Estamos viendo cómo se contagian mucho más fácil y con mayor gravedad, personas más jóvenes y sin enfermedades previas", señaló. "Así que por supuesto que sabemos que ahora vamos a tener un brote mucho mayor que el anterior de debemos preparamos para ello", concluyó.