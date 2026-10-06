El Hospital ofrece mamografías gratuitas para mujeres sin obra social: habrá traslados sin cargo desde Aldea San Antonio
Con motivo del mes de concientización sobre la prevención del cáncer de mama, el Municipio de Aldea San Antonio, el Centro de Salud San Antonio y el Hospital Centenario de Gualeguaychú trabajan de manera articulada para poner en marcha una jornada de mamografías gratuitas destinada a mujeres que no cuenten con obra social.
La jornada se realizará el lunes 26 de octubre en el Hospital Centenario. El traslado será gratuito y estará a cargo del Municipio de Aldea San Antonio.
¿Cómo solicitar turno?
“Las interesadas podrán gestionar su turno comunicándose al teléfono (3446) 653198 o acercándose al Centro de Salud San Antonio por la mañana”, informaron desde el Municipio vecino.
Y recordaron que el cáncer de mama, detectado a tiempo, tiene altas posibilidades de curación: “Conocé tu cuerpo y consultá ante cualquier cambio, realizá tus controles médicos periódicos, consultá a tu médico o médica cuándo te corresponde hacerte una mamografía y cuidate: actividad física, alimentación saludable y sin tabaco”.