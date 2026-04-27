El nosocomio, ubicado en el departamento Gualeguaychú, sumó una incubadora de transporte neonatal, fundamental para garantizar el traslado seguro de recién nacidos en situaciones críticas, y un cardiodesfibrilador de última generación, destinado a optimizar la respuesta ante emergencias cardiovasculares.

Es importante señalar que la compra de ambos equipos se realizó a través de partidas extraordinarias, es decir, fondos ministeriales hospitalarios. La incubadora demandó una inversión de 20.252.440 pesos, mientras que el cardiodesfibrilador implicó un desembolso de 9.453.820 pesos.

Asimismo, el director del hospital, Gerardo Romani, señaló que en los próximos días se concretará la llegada de un nuevo grupo electrógeno, lo que permitirá asegurar la continuidad del servicio eléctrico ante eventuales contingencias, reforzando así la capacidad operativa del hospital.

"La inversión total supera los 60 millones de pesos" afirmó Romani y agregó: "Estas incorporaciones no solo representan un salto tecnológico, sino también una mejora sustancial en las condiciones de trabajo del personal de salud".

"Asimismo, redunda ampliamente en beneficios para los pacientes tanto de Larroque como de zonas aledañas, como Pehuajó, Villa Eleonora, Cuchilla Redonda y otras poblaciones cercanas ubicadas sobre la Ruta provincial Nº 16. Estos equipos nos permiten mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones críticas y seguir elevando la calidad de atención con aparatología de complejidad", finalizó Romani.