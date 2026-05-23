En un contexto económico donde el consumo continúa siendo muy medido y las familias analizan con detalle cada compra importante, las televisiones volvieron a ubicarse entre los productos más consultados. La posibilidad de financiar en 12 y hasta 18 cuotas terminó siendo determinante para muchos vecinos que decidieron adelantar una renovación pensando en la Scaloneta.

Desde un comercio ubicado en la zona céntrica de la ciudad explicaron que las ventas venían transitando semanas de moderada actividad hasta la llegada de las promociones online.

“Las ventas vienen muy tranquilas, se despertaron un poco con las promociones del Hot Sale y sobre todo por las cuotas sin interés. Mucha gente compró en 12 y 18 cuotas”, señaló el encargado de un local a Ahora ElDía.

Históricamente, los mundiales suelen generar un incremento exponencial en la venta de televisores, especialmente en los meses previos al comienzo de la competencia. Sin embargo, esta vez el escenario aparece atravesado por una sostenida crisis económica, lo cual hace al consumidor más cauteloso, con una mayor comparación de precios y una fuerte dependencia de las condiciones de financiación, la verdadera protagonista por estos días. En muchos casos, el valor final del producto pasa a un segundo plano cuando aparecen planes de cuotas a largo plazo sin interés, algo que permite distribuir el gasto mensual y hacer más accesible una compra que, de contado, resulta difícil de afrontar para una importante porción de los gualeguaychuenses.

Además del financiamiento, otro dato que empieza a repetirse en los comercios de la ciudad tiene que ver con las preferencias de los compradores. La tendencia apunta hacia pantallas de mayor tamaño, aunque el presupuesto muchas veces obliga a resignar pulgadas.

“De a poco se va viendo más movimiento y consultas. La gente busca las promociones en televisores grandes, a partir de las 50 pulgadas. Después, por el precio, muchos terminan optando por alguna más chica, pero el más requerido es el de 55””, explicó el vendedor de otro comercio.

La búsqueda de equipos más grandes responde a varios factores. Por un lado, el crecimiento de las plataformas de streaming que modificó los hábitos de consumo audiovisual y convirtió a la TV en uno de los elementos centrales del hogar. Por otro, la llegada del Mundial suele despertar la idea de compartir partidos con familiares y amigos, algo que lleva a priorizar pantallas de mayor tamaño y mejor definición.

Las opciones de 55 pulgadas aparecen como el punto de equilibrio entre experiencia visual y costo. Aunque existen modelos superiores, muchos consumidores encuentran allí una relación aceptable entre precio, prestaciones y comodidad para ambientes de tamaño medio.

No obstante, la realidad económica sigue marcando límites. En varios casos, la intención inicial de adquirir un equipo de gran formato termina transformándose en la compra de alternativas de 43” o 50”, que permiten reducir el desembolso sin resignar demasiado en calidad.

En otra casa de electrodomésticos céntrica el panorama es similar. Allí también reconocieron una mejora durante el Hot Sale, aunque todavía consideran prematuro hablar de un verdadero impulso por el torneo: “La fiebre mundialista, como se dice, todavía no se ve demasiado. Repuntó la venta con el Hot Sale y veremos qué ocurre en los próximos días, ya cuando los partidos de Argentina estén más cerca”, indicó uno de los vendedores.

La expectativa ahora está puesta en ese momento: la cuenta regresiva hacia el debut de Messi y compañía. Los comerciantes creen que la proximidad de los encuentros podría generar una segunda ola de compras, algo habitual en cada competencia internacional.

La experiencia de otros mundiales muestra que muchas decisiones se toman sobre la hora. Hay consumidores que esperan promociones de último momento y otros que postergan la compra hasta percibir un mayor clima futbolero.

Mientras tanto, las vidrieras ya empezaron a adaptarse. En distintos locales aparecen televisores exhibidos con imágenes deportivas, cartelería promocional y ofertas vinculadas a cuotas extendidas. El objetivo es captar a un público que hoy analiza más y compara precios.

Por ahora, el Mundial todavía no logró encender del todo el entusiasmo comercial en Gualeguaychú. El impulso llegó primero por el Hot Sale y las facilidades de pago. El termómetro definitivo arribará en los próximos días, cuando el calendario acerque los partidos de Argentina y se encienda el fervor por “la cuarta”. Hasta entonces, los comerciantes observan con atención el movimiento diario y esperan que la pelota, una vez más, termine empujando las ventas.