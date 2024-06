Una odisea que comenzó en 2016 podría tener un final feliz, por lo menos para una porción de vecinos que esperan y sueñan con la casa propia. Según informó el gerente de la Región Sur del Instituto Autártico Provincial de la Vivienda (AIPV), Pablo Echandi, antes de fin de año estarán finalizadas 30 de las 108 viviendas que desde hace ocho años están construyéndose en el barrio Vicoer.

Sin embargo, aún está en un limbo la finalización de las 78 casas restantes, ya que el organismo sólo garantizó el destino de las 30 que ya fueron adjudicadas. “Se acordó que los 30 que habían pagado los terrenos eran a los que se les iba a entregar la vivienda. Ahora hay que hacer un relevamiento y ver si cumplen o no con los términos y las exigencias del IAPV, pero creo que casi todos cumplen con los requisitos”, informó Echandi en declaraciones a Ahora ElDía.

La noticia de la entrega vino de la mano de la del retome de los trabajos de finalización, que será en julio, cuando el ente se ponga al día con los certificados de pago con la empresa constructora LIC: “Ahora hay que cancelar a la empresa, y tenemos un plazo máximo hasta el 9 de julio para cumplir con ellos. Solo falta un poco más del 10% de la obra: en algunos casos puede ser un revoque o una canilla. Si se cancela antes el certificado, se empieza antes a terminar la obra. En 3 o 4 meses estaríamos entregando las viviendas.

Echandi, además, se refirió a la gran morosidad que hay entre los adjudicatarios, lo cual impide iniciar nuevos trabajos. “El mínimo de cuota en la actualidad es de 14 mil pesos”, afirmó el funcionario del ente autártico.

Durante los últimos meses, la principal preocupación del IAPV estuvo enfocada, precisamente, en la cancelación de certificados de pago con las empresas encargadas de la edificación de viviendas. Como antecedente se puede recordar que en marzo pasado las empresas constructoras habían embargado 400 millones de pesos al organismo por las deudas por pagos incumplidos a mediados o a fines del año pasado.

Una de las compañías que había accionado a nivel provincial contra el ente autárquico es, precisamente, la encargada de la construcción de las 30 viviendas de Gualeguaychú ubicadas en la zona del cementerio y que están terminadas en un 88%.

“Todo esto que estamos viviendo ahora viene mal manejado por parte del IAPV, pero no desde ahora sino desde hace 30 años atrás. Es algo histórico y que está enquistado en el informe. El problema actual es que a este nuevo gobierno y a esta nueva gestión del IAPV también se le aplica la ley como corresponde, y está bien. Las empresas no recibieron su pago por parte del Estado provincial, quien luego pidió una cancelación de obra por 60 días y se firmaron los convenios para poder parar los trabajos”, había manifestado en aquella ocasión Echandi.

Afortunadamente, tres meses después el asunto de las deudas adquiridas llegaría a buen puerto si el próximo 9 de julio se cancelan estas obligaciones y se retoman los trabajos para que se puedan terminar estas primeras 30 casas que ya fueron adjudicadas.

Por su parte, los adjudicatarios de las casas quieren confiar en que finalmente nada nuevo pasará y que muy pronto podrán ocupar sus hogares. “Luego de tantas promesas incumplidas, tantos nombres que ocuparon el cargo y que ninguno brindó soluciones, parece que finalmente se terminarán estas 30 casas. Pero al mismo tiempo, no tenemos ninguna certeza sobre lo que pasará con las restantes 78. Lamentablemente, Manuel Schönhals, presidente del IAPV, nos aseguró que en 2024 ya no va a haber ningún llamado a licitación para que se realicen esas obras. Por lo tanto, no hay ninguna perspectiva a corto plazo de que esas 78 viviendas se hagan por ahora”, informaron desde la agrupación que exige la finalización de ese plan de viviendas.