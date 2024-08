Con frecuencia, fenómenos inesperados en el cielo atraen la atención y provocan una gran variedad de reacciones, avivando el debate sobre los OVNIS. Esto ocurrió con un reciente avistamiento en Brasil, donde se captaron extrañas luces “a simple vista” y el video resultó ser muy estremecedor.

El clip se difundió en redes sociales, específicamente en X (antes conocida como Twitter), y sorprendió a todos por la claridad con la que se podían ver las luces del presunto Objeto Volador No Identificado en el cielo del estado de Minas Gerais, que cuenta con un escalofriante antecedente al respecto.

El avistamiento desató un gran alboroto en las redes sociales, ya que mostraba un objeto con una apariencia llamativa, similar a la de un platillo. Así, las teorías y especulaciones sobre la posibilidad de vida extraterrestre volvieron a adueñarse de las charlas entre internautas.

Unos brasileros captaron un ovni volando por minas gerais

Lo raro no es eso

Sino que por primera vez el que graba no lo hace con un pocket o un Nokia 1100 pic.twitter.com/l0mmWHDCSG — ElBuni (@therealbuni) August 21, 2024

En los primeros videos que circularon del supuesto OVNI en Minas Gerais, las pruebas parecían irrefutables. Sin embargo, para decepción de la gran mayoría, no resultó ser lo que se esperaba.

Tras ver el clip, los usuarios dejaron todo tipo de mensajes en la ex red social del pajarito azul. Por ejemplo, una internauta destacó: "No se si será un OVNI o no, pero es el primer video medianamente decente que veo", mientras que otro señaló que estas situaciones hacen que uno siempre se pregunte “qué hay realmente ahí afuera”.

Otros de los comentarios, en tono más cómico, fueron: “Juju, cargadito agosto: la viruela del mono y los aliens ahora, lo que faltaba”; “Acá estoy, llevenme antes del 12 así no pago la tarjeta”; “Chicos, estoy para ir a Brasil, quién viene?” y “Espero que sea verdad, toda la vida me preparé para este momento”.

El misterio del avistamiento en Brasil se resolvió rápidamente. Tras la difusión de los videos, se descubrió que las luces que sorprendieron a todos no eran de un OVNI, sino de una cometa con luces LED. El objeto volador resultó ser un juguete aéreo.

Incluso, en X el video fue presentado asumiendo que el cuerpo era de un OVNI. “Un Ovni a simple vista fue avistado por muchas personas sobre el cielo de Minas Gerais, Brasil”, decía la cuenta.

Aunque el descubrimiento de que las luces eran de una cometa LED decepcionó a algunos, el fenómeno capturó la atención de muchas personas en Minas Gerais y en las redes sociales. Este evento demuestra el gran interés por explorar y verificar estos “mitos” que son parte de numerosas historias.

Por otro lado, el caso sigue siendo un ejemplo de las nuestras percepciones pueden ser fácilmente engañadas, demostrando que la “ilusión óptica” puede hacer parecer algo extraordinario un objeto común.