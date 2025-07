Desde hace meses, distintos organismos públicos nacionales atraviesan un proceso de reestructuración, despidos y recortes que preocupa a miles de trabajadores y comunidades enteras. Vialidad Nacional enfrenta directamente el cierre de su estructura. Sus integrantes explican que no se trata sólo de empleos: también están en riesgo mantenimientos, servicios técnicos y la presencia territorial en zonas donde el Estado es el único sostén. ¿Cuál es el impacto real de estas decisiones? Según el Gobierno, la búsqueda de optimizar recursos y mejorar la eficiencia, pero también abre el debate sobre cuál es el rol estatal y cómo se protege el empleo frente a estas transformaciones.

Ahora ElDía conversó con Sebastián Beber, secretario gremial de Entre Ríos del Sindicato de Trabajadores Viales, quien da cuenta de este proceso que se viene gestando desde la asunción del gobierno de Javier Milei: “Vialidad Nacional era un ente autárquico, le sacaron la autarquía, la disolvieron y ahora pasaría a ser una subsecretaría del Ministerio de Economía que tendría una agencia que se va a encargar de las rutas concesionadas. Hablo en potencial porque no tenemos confirmaciones oficiales. Hablamos vía zoom con el administrador, pero lo único que hizo fue resumirnos el decreto y nada más. No supo decirnos si la nueva estructura va a ser con los empleados de Vialidad o no, ni cuáles serán los tiempos de la reestructuración. Y para peor, no aceptó preguntas. Lo único que sabemos es que, a último momento, agregaron que tanto el trabajador como el personal jerárquico iban a continuar en sus tareas hasta tanto el Economía formalice la nueva estructura. Ahora, por los dichos de Federico Sturzenegger, la idea es directamente contratar empresas privadas para que hagan el mantenimiento de todas las rutas, de las que están concesionadas y las que no. Lo que nos genera mucha incertidumbre”.

“Vialidad era un ente autárquico que manejaba sus propios fondos. Ahora esos recursos pasarán a Economía, y tememos que no se reinviertan en mantenimiento”, denunciaron desde el gremio".

Sobre la situación de los empleados, Beber manifestó: “No sabemos cómo seguir, estamos totalmente a la deriva. En Entre Ríos son 160 trabajadores para casi 2.000 kilómetros de ruta. Si antes no dábamos abasto, con menos trabajadores va a ser imposible. Sinceramente no sé cómo harán, no entiendo lo que quiere Economía; en realidad sí, quieren quedarse con el dinero, que al ser un ente autárquico manejaba sus propios fondos. Tras esta decisión, el ministro Caputo puede manejarlos a discreción y no creo que vayan al mantenimiento de las rutas. Entre los trabajadores entrerrianos hay profesionales que tienen 20 años de experiencia (ingenieros, topógrafos y maquinistas). Tenemos el 70% de personal operativo en las rutas y el 30% es administrativo. Vialidad es un órgano técnico. Lamentablemente es lo que nos toca vivir hoy en la Argentina, un Estado ausente, más chico, ya lo hemos visto en los ‘90. En Gualeguaychú la Ruta Nº 14 estaba concesionada a Caminos del Río Uruguay, no la tenía Vialidad, y era y es intransitable. Lo privado no es la salvación, cuando a la empresa le sale caro arreglar las rutas se llevan el dinero de los peajes y devuelven las rutas todas rotas para que se haga cargo el Estado. Estamos transitando una situación muy complicada, con muchas incertidumbres. Por el momento seguimos con retención de tareas, viendo cuáles son los pasos a seguir”.

El estado de las rutas y el pedido al gobernador

Vialidad Nacional en Entre Ríos está encargada de las rutas Nº 14, Nº 12, Nº 127 y de las que van a los puentes internacionales. Todas ellas están muy deterioradas por la falta de mantenimiento y cada día se suman nuevos baches e imperfecciones. Lejos de recibir fondos para compensar el deterioro, este año Vialidad sufrió un brutal ajuste: “Le recortaron 54% con respecto al presupuesto 2024, y hoy lo recibe a cuentagotas. Se están haciendo tareas de bacheo, desmalezamiento y cortes de pasto. En la Ruta Nº 14, que suele haber muchos siniestros viales, renovamos cartelería y señalización, pero más que nada por la buena voluntad de los trabajadores porque tuvieron casi seis meses sin cobrar los adicionales. Los sueldos están congelados desde septiembre del año pasado”, detalló el sindicalista y señaló que en el Departamento Gualeguaychú son ocho trabajadores de Vialidad Nacional.

Consultado sobre si la Provincia podría hacerse cargo de la estructura de Vialidad Nacional, sostuvo: “No creo porque la idea del Gobierno nacional es concesionar las rutas que quería absorber la gestión de Rogelio Frigerio: la Nº 12, la Nº 14 y la Nº18. Desconozco cuándo, pero en principio están preparados los pliegos licitatorios y está todo el andamiaje en marcha. Y respecto de las otras rutas, sin fondos que no sean propios la Provincia no está en condiciones de asumir esos gastos”.

Por el momento, desde el Sindicato de Trabajadores Viales enviaron una nota a todos los gobernadores del país pidiéndoles que intercedan con sus senadores y diputados para derogar el decreto. En la misma, señalan: “La disolución de la DNV está argumentada en base a informes apócrifos del Ministerio de Desregulación”, y que nada mencionan sobre cómo financiarán la atención mínima que requieren los 40.000 kilómetros de rutas en todo el país bajo la órbita de Vialidad.

Además, denunciaron que el 70% de los fondos correspondientes al 2024, recaudados a través de Sistema Vial Integrado (Sisvial), no fueron transferidos a Vialidad y que se encuentran en poder del Ministerio de Economía.

“Los pilares del Federalismo deben ser hoy representados por las gobernaciones, la soberanía y la unidad de la patria se encuentra en sus manos, de otro modo nuestra Nación va a retroceder 200 años”, aseveraron.

Crecen de manera exponencial las muertes por siniestros viales

Durante 2024, según datos del Observatorio de Seguridad Vial murieron 112 personas por siniestros en Entre Ríos; mientras que en los primeros 6 meses de este año, ya fallecieron 70 personas, lo que proyectado anualmente daría la cifra de 140, claramente por encima del año anterior.

Con respecto del lugar de los siniestros fatales, más de la mitad ocurren en rutas, especialmente en las nacionales Nº 12 y Nº 14 y la Ruta Provincial Nº 11.