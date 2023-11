A partir de este miércoles, y a lo largo de la semana, hay pactados encuentros entre la Secretaría de Comercio y supermercados y empresas que están dentro del programa Precios Justos. Buscan establecer un diálogo y "llevar la transición de una manera ordenada".

El inconveniente está en que este tipo de iniciativas solo beneficia a los grandes supermercados, dejando por fuera a otros de menor magnitud y almacenes de barrio. En este sentido, Héctor González Paván, presidente de la Confederación General de Almaceneros Argentina, en dialogo con Ahora ElDía, expresó: “No tenemos referencia de nada, los grandes monopolios aprovechan la ocasión y las marcas que más se conocen han aumentado entre un 25% y un 40%. Si preguntas porqué, no sé. Hicieron lo mismo cuando fueron las anteúltimas elecciones y ahora otra vez”.

González Paván contó que por un mismo producto se encuentran diferentes precios según el mayorista al cual se concurra: “La misma marca de azúcar en uno está $900 de costo y el otro $1300, y no hay fundamentos. No sé qué decir, estamos todos confundidos. No sabemos si ganamos, perdemos, empatamos, no tenemos idea de nada, y las puertas las tenemos que tener abiertas”.

A raíz de esta situación, el presidente de la Confederación de Almaceneros del país contó que en la mañana del martes se pusieron en contacto con diferentes referentes del sector de las distintas provincias: “Nos pasábamos precios de unos a otros y faltan productos, como arroz o artículos de limpieza. Los están escondiendo y no sabemos por qué. Ellos acapararon el mercado, nos comunicamos con un ingenio azucarero de Tucumán y el azúcar no aumentó en términos de quien la produce y la elabora, pero sin embargo los mayoristas lo aumentaron. Se pueden estar cubriendo de una devaluación posible de un 20% y 30%, estamos muy confundidos y no sabemos qué hacer”, sentenció.

En tanto, advirtió que en Gualeguaychú esta situación puede ser pero porque es una ciudad fronteriza: “Seguramente están más disparados los precios porque está lleno de uruguayos, lo mismo pasa en Concordia”.

Con gran incertidumbre y desazón, Paván explicó que “se dejó monopolizar todo, viene de años de arrastre, nosotros nos reunimos con la Secretaría de Comercio y nunca se logró nada, la interna entre ellos era impresionante, es el país que tenemos, estamos pagando las consecuencias. Solo queda mandarle pata, recorrer y andar por todos los mayoristas buscando los mejores precios, todo sea por el vecino, que es nuestra razón de existir”, finalizó.

En la arena local, desde un supermercado de la ciudad informaron a Ahora ElDía que todavía no recibieron nuevas listas, pero que están en contacto con los proveedores y algunos muy importantes y grandes comentan que en breve las estarían mandando con un 20% de aumento.

Incluso señalaron que algunos proveedores mandaron un mail para que se le aplique un 10% de aumento a todos los productos de las líneas con las que trabajan, simplemente comunicando el porcentaje para todo.

Por otro lado, algunas otras empresas suspendieron ventas hasta que el panorama esté un poco más definido y no saben si van a respetar los pedidos pendientes de entrega, por lo que están a la espera de más información.

Desde una distribuidora de bebidas también manifestaron que durante la mañana del martes algunos proveedores anunciaron aumentos de hasta 10% y estiman que con el correr de los días sea mayor.