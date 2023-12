El día después de conocerse las medidas económicas que podrá en marcha la gestión del presidente Javier Milei, los almaceneros y las distribuidoras debieron actualizar casi la totalidad de precios.

En esta línea, los fiambres experimentaron un incremento del 40%, los jugos de más del 20%, los snacks 30% y golosinas más de 50%, según las listas a las que pudo acceder Ahora ElDía.

Los productos de higiene personal y limpieza del hogar también sufrieron importantes aumentos que van desde un 30 a un 45%.

En este marco, Fernando Savore de la Confederación Almaceneros expresó en diálogo con Cero Radio que “nos quedamos media horita después que cerramos o venimos media horita antes y hacemos el cambio de precio para no quedar desubicado frente al cliente”.

Savore explicó que en la lógica del aumento de precios, hay dos formatos comerciales en lo que respecta a alimentos: “Una es el monopolio o la fábrica grande que le vende al hipermercado que solo representa el 30% de la comercialización de alimentos en el país. Y el otro, la otra ruta comercial que es el monopolio que les vende al mayorista y el mayorista que nos vende a nosotros. El 80% de la mercadería de nuestros comercios se la compramos a los mayoristas especuladores que hicieron un montón de plata durante todo este tiempo escondiendo la mercadería como lo hicieron”.

El presidente de la Confederación de Almaceneros expuso que desde el martes 21 de noviembre, luego del feriado post balotaje, la mercadería el costo de los alimentos varió entre un 25 y 30%.

“Ahí pensamos que la mercadería había golpeado el techo y de ahí no iba pasar. Sin embargo, las listas continuaron cambiando. El precio del aceite triplicó el valor y no hay. De hecho, hay un montón de mercaderías que todavía no están en la góndola de los mayoristas. Fue el mejor negocio financiero que existió desde el 21 hasta el día. Una botella de aceite de girasol la vendía $ 55 antes del 21 y hoy voy al mayorista y me encuentro que me cuesta casi $1400 de costo. Ayer (lunes) me había quedado sin puré de papa instantáneo, que el último paquete lo vendí en $700 pesos y ayer lo pagué $ 1100 de costo”.

En este sentido, el almacenero señaló que desde el 21 de noviembre a la fecha hubo un incremento del 80%.

“Yo no puedo decir qué es lo que va a pasar, lo que sí que estoy convencido de que inevitablemente por un tema de bolsillo al precio o a la mercadería de venta la va a regular el cliente porque si el mes pasado para comer con tu familia gastaste $50.000, este mes vas a necesitar $100 mil, y vas a empezar a decantar mercadería”, concluyó Savore en relación al aumento de mercadería.

Por otra parte, otro de los grandes aumentos vino de parte del combustible, ya que Shell anunció un incremento del 37%. En tanto, hasta el cierre de esta edición, YPF no había retocado sus precios, motivo por el cual se mantuvo con constantes filas de autos de gualeguaychuenses que buscaron anticiparse al aumento.

No obstante, otras estaciones de servicio tuvieron la nafta entre los $600 y $800.