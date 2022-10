La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, volvió a rechazar este jueves las acusaciones que un participante del reality Gran Hermano 2022 hizo ayer contra el presidente Alberto Fernández al vincularlo con un hecho de corrupción y dijo que el Gobierno nacional adoptó la decisión de "no dejar pasar estas cosas".

“Tenemos la decisión de no dejar pasar nada más porque no se puede decir cualquier cosa de la gente. No vale todo en nombre de una cierta libertad. Nos pareció que es muy importante que se salga a marcar que no se puede decir cualquier cosa ni en ese tipo de programa ni en cualquier otro”, dijo Cerruti esta mañana en medio de la controversia que se generó luego de que saliera en las redes sociales al cruce de las afirmaciones de Walter Santiago, más conocido como “Alfa”, en Gran Hermano.

El periodista de C5N Diego Brancatelli fue una de las tantas personas que se molestó con esta insólita disputa.

"El 1% de los Argentinos escuchó lo que dijo el fantasma este de GH sobre el Presidente, hasta que @gabicerru se encargó que lo sepa el 90%. Ella o el cráneo que pensó q hacer eso era acertado, sepa q nos están haciendo mucho daño y siendo funcionales al Macrismo. No hagan + nada", tuiteó Brancatelli y la portavoz de la Presidencia recogió el guante.

"En serio te parece que hay más gente que escucha lo que sucede en tus programas que la que sabe lo que pasó en Gran Hermano? Uau", lo chicaneó Cerruti a través de la misma red social.

Lejos de quedar ahí la discusión, Brancatelli insistió con su idea e intentó mostrarle el daño que implica para el oficialismo trabarse en un debate con un participante de Gran Hermano.