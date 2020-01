El INADI repudió las polémicas declaraciones de Pichetto

En una entrevista radial, Pichetto se había referido a que el conurbano bonaerense “muestra que somos el ajuste de Bolivia, Paraguay, Perú y Venezuela”, cuyos ciudadanos “demandan salud pública, alimentos, planes y AUH”.

El comunicado del INADI sostuvo: “La Argentina que estamos intentando re-construir necesita de todxs para poder salir adelante con políticas de inclusión y no con declaraciones racistas que no enfrentan la situación de manera seria y sincera. Las personalidades políticas que hacen aseveraciones sobre grupos étnicos de la población fomentan la exclusión social y la violencia injustificada; no pueden desconocer su impacto social y político. Son precisamente esas mismas personas quienes deben conocer mejor que nadie y tener en cuenta que el suelo argentino está habitado por sociedades plurales y multiétnicas desde hace decenas de años y que eso es precisamente lo que enriquece a nuestra Nación, y no lo que la perturba”.

Y agrega que “en nombre del falso nacionalismo se han cometido crímenes atroces que recuerdan a los peores años de la democracia y a las persecuciones típicas de la dictadura a quienes son y piensan distinto. Son las políticas sociales, de inclusión y solidaridad, las que solucionarán los dilemas actuales en materia inmigratoria”.