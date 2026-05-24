En la madrugada de este domingo, minutos antes de las 03:00, el cuartel de Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú se vio movilizado por el incendio de un terreno en el barrio Toto Irigoyen, en la zona sur de la ciudad. Hasta allí se desplazó el móvil 29, que logró extinguir el foco ígneo.

Sin embargo, la tarea de los voluntarios volvió a reanudarse pocas horas después, cuando minutos después de las 07:00 fueron alertados del incendio de un vehículo en las inmediaciones de Costa Uruguay Sur. El mismo móvil 29 fue el encargado de controlar la situación.

Hasta el momento, el cuartel no reportó personas heridas en ninguno de los incidentes.