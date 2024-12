Un momento incómodo vivieron los periodistas del noticiero de la tarde de A24 durante la transmisión en vivo. Mientras el conductor desarrollaba el contenido del programa, una falla técnica dejó expuesto el historial de navegación del equipo y reveló un detalle que sorprendió tanto al periodista como a la audiencia.

El episodio ocurrió cuando el conductor del programa dio paso a un video relacionado con la temática del día. Al intentar compartir la pantalla del navegador para reproducir el material, el equipo técnico cometió un error que mostró brevemente las búsquedas recientes realizadas desde esa computadora.

En un instante, el nombre del sitio apareció entre las pestañas abiertas, generando un silencio tenso en el estudio que rápidamente dio paso a la sorpresa: entre los sitios mostrados en pantalla apareció el conocido portal de contenido adulto PornHub.

El conductor, visiblemente confundido, intentó continuar con el hilo del programa. Sin embargo, su expresión dejó entrever que se había percatado del problema. La pantalla volvió a su configuración habitual en cuestión de segundos, pero el incidente ya había quedado registrado y comenzó a viralizarse en redes sociales.

Recien lo chequeo pic.twitter.com/TVO8mlwHZs — Maximiliano aguilera (@maximen11) November 27, 2024

Los usuarios de Twitter no tardaron en comentar lo sucedido y el video se viralizó en esta red social generando una ola de reacciones que oscilaron entre el humor y el asombro.

Lo llamativo fue que uno de los trabajadores buscó el sitio en el que ofrecen contenido pornográfico gratuito en una de las computadoras del canal, en horario laboral, lo que no pasó desapercibido entre los comentarios de los usuarios de X (ex Twitter).

“La forma más boluda de perder el laburo”, “El porno según los trabajadores de A24 no tiene horario ni fecha en el calendario”, “Alguien no sabe usar el modo incógnito jajajaja”, “Para eso usan la compu del laburo? Se ve que sí...”, “Hay que ver lo positivo, no le salió que categoría mira jajaja”, “en la compu del laburo no podes jajaj”, “Se regaló con moño”, fueron algunas de las reacciones en redes.