El lunes por la mañana, el estudio de Sería increíble (Olga) fue epicentro de uno de los cruces más inesperados y divertidos de la temporada: L-Gante y Maxi López compartieron aire y protagonizaron un encuentro que, en minutos, se convirtió en tendencia en redes sociales. Los dos, conocidos por su vínculo amoroso con Wanda Nara, sorprendieron a todos al participar juntos en una llamada telefónica con la empresaria, desatando risas, chicanas y anécdotas dignas de un reality.

Todo comenzó cuando Maxi logró que Wanda le atendiera el teléfono en vivo. Al enterarse de que tanto él como L-Gante estaban juntos en el estudio, Wanda no ocultó su sorpresa: “¿Qué hacen mis ex? ¿Se unen para destruirme? Se complementan, son como el agua y el aceite. Lo que no tiene uno, lo tiene el otro”. Sin perder el ritmo, Maxi le lanzó a Wanda una consulta filosa sobre los regalos a L-Gante: “¿Vos le regalaste un Ferrari al amigo?”. Ella, rápida de reflejos, negó: “No, no soy tan generosa. Me gusta quedar como tal, pero no lo soy”.

El referente de cumbia 420, siempre pícaro, intervino: “Mirá, hay algo que me regalaste, que es una herramienta de trabajo“. ”Ella me regaló la computadora que sigo utilizando en el estudio", agregó de inmediato el músico. Wanda le reconoció el gesto y le recordó a Maxi: “Como a vos, que te regalé mil veces botines”.

En un divertido ida y vuelta, Wanda expuso a Maxi como su ex más "gastador" (Captura de Telefe)

La conversación giró entonces hacia los regalos que la empresaria recibió de sus ex. “Él me regaló un montón de cosas. No me gusta contar, que lo hagan ellos, pero Maxi es el más gastador. Él una vez me regaló un McLaren, que lo vio en una película porque lo usaba una chica”. López no tardó en replicar: “Mentira. Vimos con ella una película de Transformers y me empezó a bebotear : ‘Ay, qué lindo que es el coche’. Y el bolu... entró derecho, ¿no fue así?”. Wanda lo frenó: “El coche me gustaba, pero no pensé que me lo ibas a regalar de sorpresa. No te lo pedí”.

Entre risas y bromas, L-Gante aportó una anécdota desde Suiza: “Wanda tiene esas cosas que te tiran al piso. Pasó una chica con una cartera Hermès y me dice: ‘Ay, ¿me la compras?’. Y yo le dije: ‘Ni en ped…’”. Wanda, entre divertida e indignada, retrucó: “¿Por qué no arman el club de los ex de Wanda y se juntan a hablar los jueves? No son muchas mis exparejas, ahora que Maxi está en Argentina, pueden juntarse y charlar. Tengo más cosas buenas, aunque Maxi solo recuerde las malas”.

Entre risas y recuerdos divertidos, L-Gante expuso las actitudes de Wanda ante los regalos (Instagram)

La charla siguió con guiños y complicidad. Cuando le preguntaron a Wanda por su estado sentimental, L-Gante no dudó: “¿Estás soltera, Wanda?”. Ella recurrió al misterio y dio vuelta la cuestión: “¿Por qué preguntan eso? Maxi sabe, me parece raro que no hable...”.

El clima distendido se mantuvo y, tras un chiste interno, Nati Jota fue al grano: “¿Estamos en presencia de tus ex favoritos?”. Wanda, categórica, no dudó en responder: “Estás en presencia de los dos que me cag… con media Argentina. Es más, que después se queden hablando porque creo que compartieron alguna. Era una morocha, que me parece raro porque les gustan más las rubias, su nombre empieza con N. Los dos son muy tramposos, pero tuvieron la mala suerte que yo los descubrí porque no saben mentir y la culpa. No quiero pelearme con mis ex, que somos re amigos y los re quiero. Aunque parezcan el agua y el aceite, tienen muchas cosas en común: soy el amor de la vida de los dos”.

"Soy el amor de la vida de los dos", aseguró Wanda sobre sus exparejas (Instagram)

El intercambio, plagado de ironía y recuerdos, dejó en claro la buena onda entre Wanda y sus exparejas, y el impacto que sigue generando cada encuentro mediático entre ellos. La participación de Maxi y L-Gante en el programa no solo desató una ola de memes y comentarios en redes, sino que también permitió a los protagonistas reírse de sí mismos y recordar, entre bromas, una historia de amores, regalos y desencuentros que el público sigue de cerca.