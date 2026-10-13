El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer la medición oficial este martes y el foco se centrará en si los precios retoman la senda alcista o si van en línea con la expectativa gubernamental de seguir por debajo del 2%.

La dinámica reportada por los privados difiere de las metas señaladas desde el Gobierno. El secretario de Finanzas, Federico Furiase, sostuvo que la inflación ya perforó el nivel del 2% y se ubica actualmente en un rango de entre 1,5% y 2%. Además, proyectó que, manteniendo el orden fiscal y monetario, el indicador podría quebrar el piso de entre 1% y 1,5% mensual durante los próximos meses o en 2027.

La variación de los precios se fue desacelerando desde abril, aunque en julio se quebró con esa tendencia (+2,1%) y en agosto se revirtió, pero en el noveno mes del año habría vuelto a subir, según los analistas privados.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que elabora el Banco Central en base a las estimaciones privadas, previó que la inflación del noveno mes de 2026 habría estado en 1,9% y espera que la inflación interanual alcance a fin de año 30,3%.

Como referencia, la inflación de la Ciudad de Buenos Aires, que sirve como anticipo del dato nacional, subió al 1,8% en septiembre, acelerándose levemente respecto a agosto (1,7%), en línea con lo proyectado por las principales consultoras.

Fuente: NA