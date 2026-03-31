El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundirá este martes el índice de pobreza e indigencia del segundo semestre de 2025, un dato seguido con atención tanto por el Gobierno como por distintos sectores políticos y económicos.

La publicación llega en un contexto en el que la administración nacional espera que los números confirmen la tendencia descendente registrada en los informes previos, lo que podría aportar algo de alivio en medio de los debates por la situación económica.

En el primer semestre de 2024 la pobreza había trepado al 52,9%, con una suba de 12,8 puntos porcentuales frente al mismo período de 2023, cuando se ubicó en 40,1%. En ese mismo lapso, la indigencia pasó de 9,3% a 18,1%.

Sin embargo, en el segundo semestre de 2024 el indicador mostró una fuerte baja y alcanzó al 38,1% de la población, lo que representó una caída de 3,6 puntos porcentuales frente a igual período del año anterior. En paralelo, la indigencia descendió hasta el 8,2%.

Qué muestran los últimos datos antes del nuevo informe del Indec



La tendencia descendente también se mantuvo en el primer semestre de 2025, cuando la pobreza bajó al 31,6%, el registro más bajo desde el segundo semestre de 2018, cuando había sido de 31,5%.

En ese mismo informe, la indigencia se ubicó en 6,9%, lo que consolidó la mejora respecto de los picos observados durante 2024. Sobre esa base se conocerán ahora los datos de la segunda mitad de 2025.

El nuevo informe del Indec será clave para evaluar si esa desaceleración en los índices de pobreza e indigencia logró sostenerse en el tiempo y para medir el impacto social de la evolución reciente de la economía argentina.

Fuente: NA