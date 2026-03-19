DATOS OFICIALES
El INDEC difundirá este viernes el PBI de 2025 y dará a conocer cuál fue el crecimiento de la economía
El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) difundirá este viernes el dato sobre el Producto Bruto Interno (PBI) del cuarto trimestre (octubre-diciembre) del 2025.
Sobre el cierre de la semana se conocerá el crecimiento real que tuvo la economía argentina durante el último año.
El último dato, sobre el tercer trimestre, arrojó una suba del 3,3% interanual y 0,3% mensual, lo que marcó una moderada recuperación luego de la caída registrada entre abril y junio.
Con el total de los tres trimestres, el PBI acumula un crecimiento del 5,2%.
Fuente: Noticias Argentinas
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