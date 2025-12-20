Así lo estableció el Consejo Superior de la institución en su última sesión, según la resolución oficial que presentaron el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, junto a los consejeros superiores, Matías Rojo, Lucille “Lula” Levy y Xavier Pérez.

El documento, firmado por el rector Ricardo Gelpi y el secretario general del Rectorado, Juan Alfonsín, subrayó que “con una trayectoria artística de más de cinco décadas, la extensa obra musical de Carlos Alberto Solari -conocido artísticamente como ‘Indio Solari’- lo ha convertido en una figura central del rock argentino y latinoamericano”.

La resolución remarcó que el compositor y letrista, fundador y voz emblemática del grupo Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, y referente creativo de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, son proyectos que se constituyeron en “hitos de la música popular y en experiencias comunitarias singulares en torno a sus presentaciones en vivo”.

El texto oficial detalló la relevancia de la discografía de Solari, tanto con los Redonditos como en su etapa solista. Así, el Consejo Superior enumeró álbumes como Gulp! (1985), Oktubre (1986), Un baión para el ojo idiota (1988), ¡Bang! ¡Bang!... estás liquidado (1989), La mosca y la sopa (1991), Lobo suelto, cordero atado (1993) y Luzbelito (1996), entre otros.

Sobre su carrera posterior, la resolución indicó que Solari “ha desarrollado una prolífica carrera junto al conjunto Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, con una serie de álbumes de estudio (…), así como diversos registros en vivo y producciones recientes en formato audiovisual y digital”.

El Consejo Superior destacó el impacto del mensaje de Solari, al afirmar que “sus letras, de notable densidad poética y simbólica, han sido objeto de análisis desde múltiples perspectivas académicas -filosóficas, sociológicas, literarias y culturales- y su obra ha contribuido a la construcción de un lenguaje propio, crítico de la realidad social, el poder y las desigualdades, con una relación singular y profunda con su público”.

