En la madrugada de este domingo, un joven estaba tirado inconsciente en medio de la calle Luis N. Palma, a metros del club Juventud Unida, poniendo en serio riesgo su vida, teniendo en cuenta que es una de las calles más transitadas de la ciudad.

Una vecina se percató de la presencia del hombre sobre la calle y lo socorrió de inmediato llamando a la policía, quien intervino rápidamente.

Como adelantó Ahora ElDía, el joven estaba bajo los efectos del alcohol, a tal punto de no poder sostenerse.

En las imágenes, se lo observa reaccionar muy lentamente a los estímulos que le realizaban los efectivos policiales.

Sin embargo, la novedad es que se conoció cual fue el desenlace de esta historia.

Según confirmaron fuentes policiales a Ahora ElDía, efectivos de la Comisaría Cuarta despertaron al joven que estaba dormido en medio de la calle, producto de la ingesta de alcohol.

Cuándo se despertó y se percató donde estaba, el hombre reaccionó y se fue caminando por sus propios medios, lo que sorprendió a todos por el estado en el que estaba cuando fue socorrido.