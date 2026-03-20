La Selección Argentina ya definió su último amistoso previo al Mundial y enfrentará a Mauritania el 27 de marzo en La Bombonera. El encuentro será la despedida del equipo de Lionel Scaloni ante el público local antes de viajar a la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

La elección del rival generó curiosidad entre los hinchas por tratarse de un seleccionado poco habitual en el radar argentino. Mauritania está ubicada en el noroeste de África, con salida al océano Atlántico y fronteras con el Sáhara Occidental, Argelia, Malí y Senegal. Cerca del 90% de su territorio está cubierto por el desierto del Sáhara, lo que condiciona tanto su clima como la distribución de su población.

El país cuenta con unos 4,4 millones de habitantes, concentrados en su mayoría en la franja sur. Aproximadamente un tercio vive en Nuakchott, la capital y principal centro político y económico, ubicada sobre la costa atlántica, según se informó la Agencia Noticias Argentinas.

En lo futbolístico, el seleccionado mauritano es dirigido por Aritz López Garai y ocupa el puesto 115 del ranking FIFA. Nunca disputó un Mundial y su participación internacional ha sido limitada, con escasa presencia en la Copa Africana de Naciones. En las últimas Eliminatorias quedó fuera tras finalizar quinto en su grupo, con apenas cuatro goles convertidos en diez partidos.

El amistoso surgió luego de que la AFA no pudiera concretar el duelo previsto ante Selección de Guatemala por restricciones de la FIFA. Ante ese escenario, se optó por Mauritania como alternativa para cerrar la preparación.

El partido se jugará el viernes 27 de marzo desde las 20.15 en el estadio de Boca Juniors y marcará el último ensayo de la “Albiceleste” antes del inicio del Mundial, en un contexto de alta expectativa por el rendimiento del vigente campeón del mundo.

Fuente: Noticias Argentinas