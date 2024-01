En el marco del paro general de la Confederación General del Trabajo (CGT) contra el presidente Javier Milei, este miércoles 24 de enero, Mónica Gutiérrez fue una de las invitadas al ciclo A la Barbarossa (Telefe) para realizar su análisis sobre la situación del país. Sin embargo, la periodista se volvió tendencia en las redes sociales por la inesperada situación que protagonizó su marido, quien involuntariamente se paseó desnudo ante las cámaras mientras ella salía en vivo.

Desde las primeras horas de la mañana, manifestantes se movilizaron al Congreso Nacional. Al mismo tiempo, la cobertura periodística estuvo a la orden del día. Mónica Gutiérrez no faltó en el análisis de la jornada de protestas y lo hizo como invitada al ciclo conducido por Georgina Barbarossa, que temporalmente es reemplazada por Verónica Lozano. La comunicación fue virtual, por lo que la periodista salió en vivo desde la comodidad de su hogar.

Como bien se sabe, las comunicaciones digitales pueden atravesar diversos conflictos de conexión, pero también se pueden vivir situaciones incómodas dependiendo del lugar desde donde se transmite. Muchas escenas en este contexto se volvieron viral, como por ejemplo por la irrupción de mascotas o niños durante conferencias o transmisiones en vivo. Esta mañana, Gutiérrez, junto a Alejandro Gawianski -su pareja desde hace 30 años-, ingresaron a la lista de videos virales en redes sociales bajo este contexto.

Cerca de las 10 de la mañana, la periodista analizó los motivos del paro general desde el living de su hogar. La escena la mostró en un primer plano y en un segundo, se podía ver una puerta, que fue abierta con un movimiento lento. Detrás se visualizaron movimientos, hasta que de un momento a otro salió un hombre desnudo tapando sus partes íntimas. Mientras que en el estudio la secuencia pasó desapercibida, en redes sociales no.

Más tarde, tanto Verónica Lozano como Mónica Gutiérrez refirieron con humor a la situación, dada la repercusión. “El marido sale con una tablet en las partes pudendas”, describió la conductora entre las risas de los presentes. “Yo sabía que él quería ser viral”, bromeó la periodista.

Acto seguido, ante las dudas de sus colegas, explicó que Alejandro estaba leyendo desnudo en la habitación y decidió salir de la misma, tapando sus partes con una tablet. Sin poder contener las risas, agregó: “Les pido disculpas a la audiencia”.

En la misma línea argumentó: “Me quedé paralizada. Les voy a contar la entretela. Me llamó la producción sobre la hora, y yo normalmente me voy a otro lado. Pero no tuve ni tiempo y cuando me llego el zoom planté el trípode, me senté y salté de la cama. No me fui del cuarto, decí que es grande”. Entonces, se comprendió que su marido había quedado “encerrado” por más de una hora, por lo que decidió salir del lugar.