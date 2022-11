La victoria de la Selección Argentina ante México dejó momentos para el recuerdo en todos los rincones del país. El gol de Lionel Messi desató la euforia de los argentinos y despertó la esperanza de un país que se ilusiona con llegar a la final del Mundial Qatar 2022. Sin embargo, algunos tuvieron que gritarlo de una manera particular.

Fue el caso de Federico Espino, un joven de Gualeguaychú que es recepcionista de un hotel, que vio en soledad el partido y que celebró el golazo de Messi de una manera muy particular: salió disparado hacia la puerta del hotel, corrió a festejar y volvió a ingresar. Todo quedó filmado por una cámara del lugar.

Las imágenes son desopilantes y en el video se ve cómo el joven salta de su silla ni bien el remate de afuera del área de Messi tocó la red y luego sale corriendo hacia afuera del hotel.

Te banco recepcionista del hotel que festeja solo pic.twitter.com/FIp2sLT730 — Tanochelo3 (@tanochelo3) November 26, 2022

El empleado hizo unos pasos y luego recordó que tenía que volver a trabajar, por lo que volvió a entrar al hotel visiblemente emocionado. Ni bien entró, los nervios se apoderaron de él y se tomó la cara al borde del llanto.

Unos segundos después se sentó a ver el partido nuevamente, pero seguía emocionado y constantemente llevaba sus manos a la cabeza y a la cara. Luego volvió a caminar por el hall del hotel, para intentar calmar los nervios.

“Desahogarse a los gritos es muy desestresante! Pero un desahogo de alegría provocada por un gol, genera buscar a alguien para abrazar! No me pregunten porqué! Es inexplicable! Ese abrazo que la circunstancia no me dejó dar, era para Lío, que los hizo gritar de alegría y desahogo a todos ustedes”, contó Espino en su perfil de Instagram.

“¿¿¿Merezco ir a Qatar?? ¡¡¡Ya que estamos!!!”, completó su posteo junto a una encuesta preguntando si merecía estar en el Mundial.

Las imágenes se viralizaron rápidamente y el joven recepcionista obtuvo el apoyo de decenas de personas en las redes sociales. “Te banco recepcionista del hotel que festeja solo”, escribió el usuario que publicó el video.

“Un abrazo se merece”, comentó una mujer. Otra usuaria, preocupada por el trabajo del joven, expresó: “Si se le cerraba la puerta, se quedaba afuera”, a lo que otro hombre le respondió: “Pero quedaba del lado correcto de la vida”.