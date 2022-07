No fue en el predio de Ezeiza. No fue en una casa particular. No fue en una oficina. Por supuesto que tampoco en la Bombonera. La salida de Sebastián Battaglia se consumó en una estación de servicio de Zona Norte. Rareza de toda rareza en este ciclo turbulento, allí, en ese escenario súper extraño, fue citado el ahora ex entrenador de Boca por Jorge Bermúdez y Marcelo Delgado, quienes le comunicaron la decisión de cortar su vínculo.

Es cierto que el lugar tuvo que ver con acortar distancias y buscar un punto en común cercano al domicilio del entrenador, pero a la luz de los hechos, Battaglia fue despedido en una YPF. "Fue en un estación de servicio, sí. Pero ya está, se dio así", confirmó el entrenador al salir este jueves del predio, tras retirar sus pertenencia, despedirse del plantel y marcar las diferencias que tuvo con el Consejo.

Y aunque el DT no quiso profundizar sobre esa curiosa situación, su risa ante la pregunta dejó una palpable sensación de incredulidad. Está claro que no le gustó nada la forma la que lo echaron. Y el lugar...

Sin dudas, una situación extraña. Pero que a la vez, marca la tensión de la relación después de sus declaraciones contra el Consejo y, sobre todo, el vacío que le hicieron al DT el día después de esa conferencia: nadie de la conducción estuvo en el predio de Ezeiza en el entrenamiento después de la eliminación.

Ahí mismo, Battaglia entendió que su ciclo corría peligro, más allá de que también era consciente del quiebre que había generado su crítica por la falta de refuerzos. En general, se supone que el día después de una eliminación de Copa es un momento delicado, donde resulta esencial el apoyo y la presencial dirigencial para la continuidad de un proceso. Por eso está claro que no fue casual la ausencia de Román y Cía. A esa altura, su salida ya se había cocinado.

De todas maneras, no deja de ser llamativo que, con la decisión ya consumada de cortar el ciclo del León después del choque con Corinthians, la comunicación no haya llegado en el predio de Ezeiza, ahí donde convivieron todo este tiempo, con la formalidad y prolijidad que estas situaciones requieren.

Más teniendo en cuenta que Battaglia, para esta gestión, no era uno más: además de iniciar el ciclo como DT de la Reserva, también fue parte de la campaña para que Ameal, con Pergolini y Riquelme como vicepresidentes, llegaran a la conducción del club (en varios videos se lo vio arengando a los hinchas para ir a votar por la actual dirigencia). Además de que, claro, con los dos títulos logrados en esta etapa de entrenador volvió a convertirse en el hombre más ganador de la historia del club.

Sin Battaglia, asume Ibarra ¿y la hora de Gareca?

El Negro agarra interinamente hasta que haya un reemplazante y el Flaco, que le pidió tiempo a la Federación Peruana por su renovación, es un gran candidato.

Ante la repentina salida de Sebastián Battaglia como técnico de Boca, Hugo Benjamín Ibarra asumirá interinamente junto a Leandro Gracián hasta que Juan Román Riquelme y el Consejo de Fútbol resuelven quién será su reemplazante. Y Ricardo Gareca es un gran candidato para ocupar ese puesto.

El Flaco tenía todo listo para firmar su renovación con la Selección de Perú tras la caída ante Australia que lo dejó afuera del Mundial de Qatar 2022, pero en las últimas horas el representando del Tigre le comunicó a los directivos de la FPF que necesitaba una prórroga para confirmar su decisión.