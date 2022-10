En medio de una denuncia a Alfa de Gran Hermano, salio a la luz que una mujer trans llamada Maripi fue amante nada menos que de Mauro Icardi, en paralelo con su relación con Wanda Nara. Al parecer, Maripi está lejos de tener un perfil bajo. A continuación, veremos lo que desliza su cuenta de Instagram.

Los destinos de lujo son habituales en la cuenta de Maripi La Tucu, quien además de Instagram, tiene una exitosa cuenta de Only Fans. Tampoco falta la aparición de autos de alta gama.

Wanda Nara y Mauro Icardi

"Che, y a Wanda la conocés?", le preguntó Damián Rojo a Maripi, que respondió: "Wanda me tiene bloqueada...". "No habrás salido con el ex de Wanda", repreguntó Diego Brancatelli. "Tuve una historia pero quedó en el pasado", respondió "La tucu".

Luego le preguntaron "qué ex de Wanda" y aclaró que Maxi López no "porque es grande", dejando claro que fue amante de Mauro Icardi.