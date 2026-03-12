Así lo informó el intendente Mauricio Davico en la apertura del 43° período legislativo del Concejo Deliberante. “Seguimos gestionando la reconstrucción y modificación de las rotondas del Acceso Sur con el Gobierno nacional y provincial. Venimos mejor de lo que pensábamos para hacer todo el Acceso Sur nuevo, con las rotondas incluidas, porque Gualeguaychú, como una de las ciudades más pujantes de Entre Ríos necesita un acceso óptimo”, manifestó.

También adelantó que habrá una renovación de la calle Alem, entre Del Valle y Concordia: "vamos a hacer las veredas nuevas y la vamos a hacer con pórfido, la piedra que está en Alem y 3 de Caballería”.