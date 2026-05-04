En diálogo con Bolazo Stream, el intendente de la ciudad Mauricio Davico destacó que “el balance es muy positivo desde todo punto de vista, desde el sector turístico, desde como trabajaron los almacenes, las estaciones de servicio, las carnicerías, todo eso es plata que queda en la economía de la ciudad”.

“El tránsito, la limpieza previa y posterior en el Parque Unzué y en la Costanera estaba todo impecable, agradezco el trabajo de los empleados municipales. Hubo vendedores ambulantes de otras ciudades y se los hablaba y se los ordenaba y no hubo conflicto en ese sentido, se intervino siempre en tono muy respetuoso", manifestó Davico, que marcó que "desde el día uno nos sentamos con la gente de la productora, con todas las áreas municipales, y fue muy positivo el trabajo en conjunto, también con la policía de Entre Ríos, con la Federal, con el Hospital".

Acerca del Espacio Astra, planteó que “eran 4 hectáreas que estaban muertas y hoy generan un montón de situaciones positivas para la ciudad, genera trabajo, turismo, y desde el Municipio habremos gastado entre 8 y 10 millones de horas extras en el personal que se abocó durante estos días”.

Sobre el costo y el beneficio económico para la ciudad de este tipo de eventos, Davico manifestó que “el número exacto de lo que generó es difícil de tener, pero al lugar entraron más de 20.000 personas, y eso más el autocamping si uno hace un número muy conservador de gasto de $50.000 por persona durante estos 3 días estamos hablando de 3.000 o 4.000 millones de pesos que quedan en la ciudad”.

"Como gobierno local invertir 8 millones y te quedan 4.000 millones en la ciudad lo haríamos todos los fines de semana si fuera posible, eso mueve la economía", reafirmó el intendente.