Mediante un decreto firmado por el intendente Mauricio Davico durante la mañana del 25 de mayo, se determinó que el Centro de Convenciones Municipal de Gualeguaychú pase a llamarse “Malvinas Argentinas” en homenaje y reconocimiento a los veteranos, héroes y caídos durante el conflicto bélico de 1982.

El anuncio fue realizado por el Presidente Municipal durante su discurso en el acto oficial de la gran Fiesta del 25 de Mayo, donde sus palabras recibieron el reconocimiento de todos los presentes.

El Centro de Convenciones Municipal Gualeguaychú es uno de los espacios más importantes de la ciudad ya que está apto para la realización de actos oficiales, congresos, jornadas, capacitaciones, ferias y turismo de reuniones.

Está ubicado dentro del Parque de la Estación, junto al Corsódromo y al Museo del Carnaval, en una zona que mezcla patrimonio ferroviario, turismo y actividad cultural.

El edificio originalmente era un antiguo galpón de cargas ferroviario, pero la Municipalidad impulsó una recuperación patrimonial del espacio, conservando rasgos de arquitectura inglesa industrial ferroviaria. De esta manera, en 2014 comenzaron las obras para su recuperación y un año más tarde, en julio de 2015, quedó presentado como el primer centro de convenciones municipal de la ciudad, que a partir de ahora pasará a llamarse “Malvinas Argentinas”.