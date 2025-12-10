José Luis Walser, intendente de Colón, sufrió este miércoles por la mañana un grave siniestro vial. El hecho sucedió en momentos que viajaba junto a su familia en una ruta de Río Grande Do Sul, al sur de Brasil, en medio de una lluvia torrencial.

Oficialmente indicaron que el intendente entrerriano protagonizó un accidente automovilístico cuando se dirigía en un viaje oficial junto a su familia. Según supo AHORA, se dirigían hacia Florianópolis.

Su esposa fue intervenida quirúrgicamente y fue trasladada a Porto Alegre para una mejor atención, encontrándose en estado reservado. Una de sus hijas, menor de edad, se encuentra a la espera de una intervención.

Desde la Municipalidad de Colón indicaron que “José Luis y el resto de la familia se encuentra fuera de peligro”.

A la espera de mayor información, pidieron una “oración por la pronta recuperación de toda la familia”.