El intendente de Federación Ricardo Bravo respaldó la candidatura de Juan José Bahillo para la gobernación
“Es una persona de diálogo y consenso, que puede llevar adelante la unión de los esfuerzos de cada uno de los sectores para poder tener una provincia activa en lo económico”, expresó el presidente municipal de Federación, Ricardo Bravo.
El intendente Bravo recibió este martes al diputado provincial y precandidato a gobernador del justicialismo, Juan José Bahillo, para conversar sobre la realidad política y económica de la provincia.
Durante el encuentro el jefe comunal respaldó la candidatura de Bahillo destacando su capacidad de diálogo, consenso y de gestión en materia productiva y económica.
“Es una persona de diálogo que puede llevar adelante la unión de los esfuerzos de cada uno de los sectores para poder tener una provincia activa en lo económico”, sostuvo.
Y agregó: “Tiene la capacidad de poder consensuar con todo el peronismo; es la persona que hoy puede aglutinar al peronismo de la provincia”.
“Muchos éxitos, compañero”, expresó Bravo en una publicación en sus redes sociales.