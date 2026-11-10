El intendente Bravo recibió este martes al diputado provincial y precandidato a gobernador del justicialismo, Juan José Bahillo, para conversar sobre la realidad política y económica de la provincia.

Durante el encuentro el jefe comunal respaldó la candidatura de Bahillo destacando su capacidad de diálogo, consenso y de gestión en materia productiva y económica.

“Es una persona de diálogo que puede llevar adelante la unión de los esfuerzos de cada uno de los sectores para poder tener una provincia activa en lo económico”, sostuvo.

Y agregó: “Tiene la capacidad de poder consensuar con todo el peronismo; es la persona que hoy puede aglutinar al peronismo de la provincia”.

“Muchos éxitos, compañero”, expresó Bravo en una publicación en sus redes sociales.